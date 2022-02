"Para que un país ande ten que haber unha estratexia. Haina no poder político galego"

Con este libro saca de novo a súa faceta de historiador.

Antes xa fixen algún traballo sobre historia, alén de que todos os meus estudos literarios están moi incardinados no contexto histórico.

Neste caso analiza a etapa medieval, como un momento de esplendor de Galicia que foi esquecido. Poderíase considerar como o xerme do nacionalismo?

Non se pode empregar así a palabra nacionalismo porque sería un anacronismo aplicalo á Idade Media. Eu o que intento é berrar para que se produza un desacougo sobre a información practicamente inexistente que se lle dá aos nosos rapaces sobre a nosa historia en xeral e en particular sobre a medieval, que é o momento histórico en que se formou a nación tal como a entendemos hoxe en día.

Como era aquela nación?

Unha nación cunha lingua determinada, cunha historia precisa, nun territorio determinado e cunha dinámica política propia. Iso foi a Gallaecia, que era a parte fundamental, porque era ademais do cerne, a de maior densidade demográfica e de maior base económica, e con máis clase dirixente, o que hoxe entendemos por Galicia máis o Berzo, a Seabra e o norte todo de Portugal. É o momento no que xorde e se consolida esta concepción de Galicia. A etapa de maior esplendor e normalidade do pobo galego foi entre o século XII e XIII. A etapa onde se produciron fenómenos como os cancioneiros galaico-portugueses, onde se constrúe a catedral románica máis grande de Europa... A iso dedico o primeiro tomo do libro, para despois que se poida entender o momento crítico que vivimos no século XIV, onde empeza a haber fendas, que levan á dependencia do exterior. É cando comeza a nosa historia de subordinación.

No nacionalismo galego actual hai dúas correntes, a que defende o independentismo e a que, sen renunciar a el, ve outras prioridades.

Eu non vou entrar en nada político actual. Fago a entrevista en termos do libros que escríbín.

Non me vai deixar preguntarlle entón por cuestións do nacionalismo actual.

Non, porque non teño responsabilidades niso. Son unha persoa nacionalista, pero estou falando dun libro de historia. Fixéno para que quedase claro que durante moitos séculos fomos un pobo normal, no sentido de que miraba polos seus intereses. E basicamente fómolo porque tiñamos varias características moi notorias e unha delas era contar con clase dirixente propia que tiña unha estratexia para este país e moito poder económico. Aquí foi o primeiro lugar onde se bateu moeda, antes que en León e Toledo. Para o mundo musulmán o que existía era Galicia, non León ou Asturias, para o mundo carolínxeo, para o Papa, para o mundo anglosaxón... A documentación que se conserva da época, a máis importante, é toda galega. Os tomos de Celanova, os tomos das catedrais, entre eles os de Lugo, o Códice Calixtino, a Historia Compostelá... Nese sentido, claro que hai cousas do pasado que poden valer para hoxe. Por exemplo, o de que ten que haber en todo país para que ande un criterio e unha estratexia. Agora, que se pregunte cada un se os hai no poder político galego hoxe.

Eu pregúntollo a vostede.

Ai... Iso contestarano os lectores do libro, se lles parece que evoca algunha cuestión que pode valer para hoxe.

Ve posible desandar o camiño?

Home, a historia sempre se pode rectificar, iso está claro. Para rectificala unha das cousas que fai falla é coñecela. Porque claro se os galegos teñen a sensación de que mira que pouco valemos que ata nos gobernaron os asturianos... Agora os rapaces pensan que nós nunca existimos por nós, que sempre fomos apéndices de algo, ou a xente cre que sempre existiu Portugal e España. Se estudan unha historia medieval partindo dese suposto, a deformación do resultado final é espectacular.

E supoño que non é casual que a historia se ensine así.

Non, claro, é para reforzar o presente e anular a quen interesa, e por iso custa tanto traballo mudar o deseño oficial da historia. Que fora unha Galicia máis extensa ou reducida pódese discutir, pero os rapaces teñen que saber que ata o século XII inclúe Oporto e moitas veces ata Coímbra, eran galegos como nós, como son hoxe, cun nome distinto porque é un estado diferente.

Cal sería a súa receita para mudar o curso da historia?

Quen ten esa responsablidade que a dea. Eu intentei explicar un pasado que nos fai moita falta coñecer.

Cal é a súa situación no BNG?

Son un militante normal. Eu cando me retiro dunha cousa retírome.

Non inflúe tanto como din...

Que va, todo o contrario. Eu estou feliz, sobre todo de non ter que ir a Madrid. Creo que non volvín.