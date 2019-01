Francisco Fraga: "Sería muy razonable poner el ingreso mínimo en 30 alumnos"

¿Por qué decide volver a proponerse para decano después de ocho años de haber dejado el cargo?

Inicialmente no iba a haber otro candidato, que al final sí lo hubo, y, hablando con bastantes profesores, comentando la gran cantidad de procesos que tenemos iniciados en la facultad, se pensaba que era importante que una persona con experiencia en elaboración de títulos y que conociese todo el mecanismo se pusiese al frente del centro, ya que en mi anterior época de decano fui el responsable de implantar los títulos que han formado parte de la oferta de la facultad todos estos años.

¿Qué procesos están abiertos?

Estamos trabajando en un máster en Ingeniería de Procesado de Alimentos para el curso próximo y en el grado de Bioquímica, que esperamos que se pueda implantar en el curso 2020-2021. He solicitado un segundo vicedecano a la universidad porque tenemos un abanico de titulaciones bastante amplio, ya que vamos a tener tres titulaciones de grado y dos másteres, a la espera de que, cuando el grado de Bioquímica esté implantado también podamos tener un nuevo máster relacionado con esta titulación. Así que en el futuro la facultad estará con tres grados y tres másteres y será una de las que tenga más títulos de la USC.

¿Se mantiene el máster de Prevención de Riesgos?

No, con mucho pesar, debido a que teníamos un problema económico porque gran parte del profesorado que lo impartía eran profesionales del sector y se necesitaba una aportación económica importante. Al no ser capaz de conseguirla no nos quedó más remedio que dejar de ofertarlo. Se extingue este curso.

El grado en Enxeñaría de Procesos, la conversión a Bolonia de la ingeniería técnica, ha tenido altibajos de matrícula. ¿Cómo está ahora?

El año pasado tuvimos cuarenta y pico alumnos y ahora estamos en treinta. No es excesivo, pero hay que hacer una reflexión sobre la exigencia de la Administración a los campus periféricos...

Esa es la cuestión. Aunque no sea una mala cifra de matrícula, la Xunta ha puesto el límite mínimo de ingreso de alumnos en 45.

Lo veo excesivo para los campus periféricos. Debería permitirse menos alumnos porque hay mucha competencia entre titulaciones y la demografía es la que es.

¿Cuál sería el número óptimo?

Treinta me parecería muy razonable. Además, para trabajar en Bolonia es un número ideal, tanto para las clases interactivas como para las tutorías. Permite hacer unos horarios razonables y trabajar como pide Bolonia.

El grado en Bioquímica será único en Galicia ¿será una garantía?

Pensamos que va a tener mucha demanda porque si alguien quiere hacer esta titulación tiene que venir al campus. Encaja muy bien en el perfil agroalimentario del Campus Terra y en otras comunidades tiene muy buena demanda.

¿Cuál será el perfil laboral de un egresado en Bioquímica?

Puede trabajar en cualquier perfil del sector químico, pero más aún en todo lo relacionado con el sistema de personas y animales. Es un sector muy amplio, desde temas relacionados con el cáncer o cualquier otra enfermedad. Tienen una amplia gama de trabajo porque en cantidad de laboratorios tienen un bioquímico para gran parte de sus procesos. Creemos que el perfil les va a permitir incorporarse al mercado laboral de forma fácil y sencilla.

¿Habrá que hacer cambios en el edificio para acoger las nuevas titulaciones?

Sí, queremos hacer aulas en la segunda planta de la zona antigua.

¿Completaron el equipamiento del edificio nuevo de laboratorios?

No. Se estuvo trabajando en el laboratorio de productos cárnicos, pero hay otros laboratorios del sector agroalimentario que estamos pendientes de ir dotando con fondos del Campus Terra.

Vida municipal

"Con los años se reconocerá a Orozco como uno de los mejores alcaldes de Galicia"



¿Qué recuerdo le queda de su paso por la política?

Muy bueno.



Parece que no le quedaron muchas ganas de repetir...

Nunca dije que no volvería, pero era muy difícil conciliar mi vida laboral con mi vida como concejal, sobre todo si quieres dedicar horas al trabajo. Admiro a algunos concejales que siguen ahí porque es un trabajo ingente, de muchas horas y, además, no se acaba de lunes a viernes, sino que sábado y domingo sigues teniendo trabajo. Eso, a nivel familiar, supone un desgaste importantísimo. Tengo un recuerdo magnífico y me parece que con los años se reconocerá al alcalde Orozco como uno de los mejores alcaldes de Galicia. Solo hay que ver imágenes de Lugo antes de Orozco y de después. Tuvo una dedicación como ninguno, era el que más horas echaba. Le estaré muy agradecido siempre por haber pensado en mí como concejal.