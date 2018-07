La FP Dual se va llenando a cuentagotas a pesar de ser formación remunerada

La FP Dual parece tener un montón de ventajas y, sin embargo, no hay colas para solicitar plaza. Bien al contrario, las vacantes se van llenando muy a cuentagotas y algunos ciclos están en el aire porque si no se logra alumnado suficiente, no podrán llevarse a cabo. En esta modalidad, la mayor parte de la formación se realiza directamente en el centro de trabajo, con remuneración y alta en la seguridad social desde el primer día en la empresa. Y, aunque no hay garantía de quedarse en plantilla, las posibilidades, al menos para un porcentaje, son altas. En un país con una tasa de paro juvenil por encima del 35%, parecería lógico que llovieran las solicitudes para estas vacantes, pero está lejos de ser así.

Todos los ciclos de Dual que se ofrecen en Lugo tienen plazas libres, aunque la situación es dispar. En el CIFP As Mercedes, que oferta un ciclo superior en Enerxías Renovables con la empresa Erom, han sobrepasado la decena de solicitantes, mientras que en el CIFP Politécnico, que tiene un ciclo medio de Deseño e Amoblamento con Maderas Besteiro, no han llegado a las cinco solicitudes, igual que sucede con el de Estética Integral e Benestar y el medio de Servizos á Restauración, que imparten el IES Muralla Romana y el IES Sanxillao, respectivamente, con Inversiones Hoteleras de Galicia.

En el caso del Muralla Romana —cuyo ciclo incluye alojamiento y manutención—, las únicas personas interesadas son de Ourense. También es cierto en que en algunos se desestimaron solicitudes porque los aspirantes no cumplían los requisitos de edad, que están fijados entre 18 y 29 años.

OPORTUNIDAD. El director del CIFP As Mercedes, Joaquín Expósito, indica que la FP dual es una oportunidad excelente para quien quiera trabajar porque normalmente las empresas que se comprometen "teñen necesidades laborais de incorporación de persoal". Los cursos no son como en la FP ordinaria, en la dual hay once meses de actividad y uno de vacaciones. El primer año, los alumnos pasan entre uno y dos trimestres en el centro educativo, pero luego se trasladan ya al centro de trabajo, donde culminan la formación. Desde ese momento están dados de alta y cobran un sueldo que puede rondar los 500 euros, dependiendo del ciclo.

En muchos casos, además de ganar un título y experiencia, acaban quedándose en la empresa, que los ha formado en función de sus necesidades. Ese fue el resultado para nueve de los doce alumnos que iniciaron en 2014 el ciclo de Electromecánica de Maquinaria en As Mercedes. Del resto, dos abandonaron y uno siguió estudiando, explica Expósito.

Y aunque no permanezcan más allá del ciclo, "ya tienen un pie en el gremio, pueden entrar en empresas afines", dice el director del CIFP Politécnico, Antonio Ibáñez. En su caso, este es el tercer ciclo que organiza, y del primero, en Construcción, tiene un amargo recuerdo. "Teníamos 12 empresas que garantizaban la acogida de los alumnos y tuve que ir buscándolos entre parroquias y asociaciones. Conseguí que vinieran doce, pero era una dejadez, alguno el día que cobraba no volvía. No se tituló ninguno. Algunos el tercer año se fueron a trabajar a otros sitios donde les pagaban más; visto por ese lado, fue un éxito", bromea.

Ese ciclo volvió a ofertarse, pero la segunda vez ya no buscó a nadie. Se matricularon diez personas y la mayoría siguen. "Crear un ciclo de este tipo es una labor ardua. Nosotros podemos montarlo y ofrecerlo, pero no podemos hacer más", apunta. Ahora en este centro los diseñan de dos años y de nivel superior porque creen que los hace más atractivos.

La directora del IES Sanxillao, Ángela Gómez, cree que "hay desconocimiento" sobre la FP Dual y piensa, igual que otros directores, que quizás tendría más éxito en franjas de edad más altas. "En los ciclos de hostelería vemos que accede mucha gente de más edad que si tuvieran esta oportunidad, creo que la aprovecharían", dice.

El IES de Foz es el único de la provincia que oferta ciclo doble, que permite al alumnado titularse en Dirección de Cociña y Servizos de Restauración en tres años, sin embargo aún tiene ocho plazas libres. En opinión de su director, Nicolás Asensio, la FP Dual "es la gran desconocida, pero una vez que vienen están encantados".

Sin formación específica previa

En la provincia, también tienen FP Dual el IES Val do Asma —3 ciclos—, el IES San Rosendo de Mondoñedo y el CIFP Porta da Auga de Ribadeo. Para poder acceder es necesario tener entre 18 y 29 años, no haber cursado con anterioridad ningún módulo del programa formativo, carecer de cualificación profesional para concertar un contrato en prácticas para la ocupación en cuestión y no haber tenido con anterioridad un contrato en formación y aprendizaje.