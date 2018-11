La FP Dual no llena, a pesar de la satisfacción del alumnado

La formación profesional dual echó a andar en los centros de formación lucenses en 2014, con una primera experiencia en el centro integrado de FP As Mercedes. Desde entonces, se han ido implantando más programas formativos de este tipo en otras ramas y otros centros, pero la demanda de este tipo de estudios es baja, a pesar de sus aparentes ventajas, entre las que destaca un tiempo más prolongado de prácticas en la empresa, que además son remuneradas y cotizando a la Seguridad Social. Lejos de tener lista de espera, cuesta llenar las plazas y, en muchos casos, la tasa de abandono es alta. Este curso no ha sido distinto, pues de los cuatro ciclos que se iniciaron este año en centros lucenses, solo uno, el que se imparte en el centro integrado de FP As Mercedes, ha cubierto las 15 plazas ofertadas. El CIFP Politécnico se ha quedado cerca de completar y los institutos Sanxillao y Muralla Romana apenas cubrieron la mitad de vacantes.

En el IES Sanxillao, donde se oferta el ciclo medio de Servizos á Restauración en conjunto con la empresa Inversiones Hoteleras de Galicia, se inscribieron tres alumnos, mientras que en el de Estética Integral e Benestar, que desarrolla con la misma empresa el IES Muralla Romana, se llegó a los cinco alumnos. En ambos casos se ofrecían un total de doce vacantes.

Ambos ciclos han podido mantenerse gracias a que los centros se han organizado para atender esta línea formativa sin necesidad de solicitar más docentes. "Nos arreglamos con el profesorado que tenemos", explica Ángela Gómez Doval, directora del IES Sanxillao, que matiza que la rama de Servizos es siempre más difícil de cubrir que la rama de Cociña. De hecho, este curso es el segundo de un ciclo de FP Dual en Cociña que cuenta con diez alumnos.

A los dos centros integrados de FP les ha ido mejor este curso. El CIFP As Mercedes cubrió las 15 plazas de un ciclo superior en Enerxías Renovables con la empresa Erom y el CIFP Politécnico completó 10 de las 12 de su ciclo superior en Deseño e Amoblamento con la empresa Maderas Besteiro.

Sin embargo, la situación no es este año peor que en años precedentes. El director del CIFP Politécnico, Antonio Ibáñez, reconoce que para el primer ciclo de dual que ofreció este centro, en la rama de Construcción, tuvo que buscar alumnado activamente y todos acabaron desertando.

EXPERIENCIAS. Jared Yllá, de 22 años, pertenece a la segunda promoción del ciclo medio dual de Construcción. En septiembre terminará una formación de tres años con la que está "bastante satisfecho". Empezaron diez alumnos, pero solo él y tres compañeros completarán el ciclo. Jared cree que en este caso los abandonos se debieron a que "la construcción es un sector duro, echas muchas horas". Además, apunta, a pesar de que existe remuneración "llega un momento en que no te pagan lo que trabajas y la gente se va". En su caso, sin embargo, dice estar a gusto, igual que sus tres compañeros. Reconoce, eso sí, que entró pensando que lograr un empleo y ahora, sin embargo, los cuatro tienen claro que quieren seguir formándose para optar a un puesto mejor. "Esto nos hizo madurar bastante", admite.

Nazaret Rouco está en el segundo y último curso de Estética Integral e Benestar y es la única alumna que continúa estos estudios. Para ella "es una forma muy buena de formarte, permite el trato con la gente y vas aprendiendo de todos, también vas viendo lo negativo del mundo laboral. El sueldo no es mucho, pero es algo, y estás asegurada", explica. Al final de dos años de formación, habrá trabajado y cotizado uno. No sabe si seguirá en la empresa, pero cree que esta experiencia le permitirá, al menos, encontrar trabajo en el sector. Piensa que si hay poca demanda de estos cursos es "porque no se difunde bien y la gente no la conoce, si no se apuntarían más".

Álvaro Veiga Iglesias es uno de los alumnos de la primera experiencia de FP dual en Lugo, el ciclo medio de Electromecánica de Maquinaria que se puso en marcha en As Mercedes. Acabó el año pasado y sigue trabajando en la misma empresa en la que hizo las prácticas, aunque en otro puesto distinto. Considera que este sistema "axuda moito máis a formarse porque o importante é a práctica" y cree que la remuneración que se recibe "o primeiro ano é bastante para o que se fai porque casi estorbas", pero se compensa con el último año, cuando el alumno ya tiene un mejor desempeño, por encima de lo que cobra. Sin embargo, cree que "para alguén de máis de 25 anos é imposible estar tres anos cobrando tan pouco" y eso puede ser disuasorio.

Alberto Castedo está en el segundo y último curso de Dirección de Cociña y para él es "una experiencia bastante buena, porque aprendes mucho de la vida laboral". En su caso, por ejemplo, han pasado por varios hoteles de la empresa, lo que le da otra visión del trabajo. "Hay un contacto más directo y se aprende mucho más", señala, y si ha de especificar una desventaja apunta que la parte teórica podría ser más general porque en esta modalidad está más enfocada al perfil de la empresa.

Criterios

Para edades entre 18 y 29 años



Entre los requisitos para cursar FP Dual está el de tener entre 18 y 29 años y algunos directores de centros creen que ampliar la franja de edad mejoraría la captación de alumnado. Durante la estancia en el centro de trabajo, se recibe una remuneración de unos 500 euros mensuales y se cotiza a la Seguridad Social.



Sedes

Además de los cuatro centros de la capital que cuentan con FP Dual, esta modalidad también se imparte en el IES Val do Asma de Chantada, el IES San Rosendo de Mondoñedo, el CIFP Porta da Auga de Ribadeo y el IES de Foz.

Los ciclos deben contar con el compromiso de las empresas

Al contrario de lo que sucede en Alemania, las plazas se establecen entre las firmas y los centros



El sistema de formación profesional dual implantado en Galicia se inspira en el modelo alemán, donde esta formación tiene décadas de recorrido, aunque funciona de modo distinto. En Alemania, el alumno debe buscar inicialmente por su cuenta una plaza de aprendiz, mientras que en la versión gallega es el centro el que busca la o las empresas que aportarán las vacantes para los alumnos matriculados, con las que firma un convenio. Sin embargo, las firmas sí participan en la selección del alumnado, que además de cumplir con los requisitos de ingreso, como la edad, también deben pasar ese filtro.



Algunos directores de Lugo señalan que en Lugo, por las características de su tejido empresarial, es difícil encontrar empresas con dimensión suficiente para asumir varios aprendices, lo que dificulta en ocasiones la organización de este tipo de ciclos y hace que se deba recurrir a varias firmas.