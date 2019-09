La FP dual no engancha a los alumnos y tiene plazas en 8 de los 12 ciclos en Lugo

Un curso académico más la formación profesional dual no acaba de conseguir captar a alumnos en Lugo, pese a que cuenta con unos atractivos planes de estudios, ofrece prácticas remuneradas y facilita el acceso al mercado laboral, ya que las enseñanzas impartidas son a demanda de las empresas del sector.

Los cuatros centros de la capital lucense que imparten FP dual solo han cubierto hasta el momento las plazas en cuatro de los doce ciclos que ofertan, entre la convocatoria de junio y la de septiembre –el plazo de matrícula estará abierto hasta el próximo jueves–.

Aún quedan plazas vacantes en el ciclo de Electromecánica de Maquinaria, en el centro integral de As Mercedes; en cuatro en el Politécnico, Construcción, Elaboración de Productos Alimentarios, Proyectos de Edificación y Construcciones Metálicas; en dos en el instituto Sanxillao, Cocina y Gastronomía y Dirección de Servicios en Restauración, y en otro en el Muralla Romana, Estética Integral y Belleza.

Los cuatro ciclos que se han completado hasta el momento son los de Automoción y Energías Renovables, en As Mercedes, y el doble de Auxiliar de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia y el de Automatización y Robótica Industrial, en el Politécnico.

Los cursos no cumplen plazas pese a ofrecer prácticas remuneradas y facilitar el acceso al mercado laboral

Es difícil hallar una explicación de por qué no acaba de tener tirón la FP dual en Lugo, y en el resto de Galicia –en Alemania va como un tiro–, cuando la situación del mercado laboral es tan inestable.

"No sé qué pasa que dual no da conectado bien con los estudiantes. A nivel de la familia de hostelería no está muy solicitada. Las empresas están disponibles", afirma la directora del instituto Sanxillao, Ángela Gómez, que en su caso atribuye, en parte, que no acabe de tener tirón a que "la hostelería es una profesión dura".

REQUISITOS. Estos ciclos formativos, que están dirigidos a alumnos de más de 18 años que no dispongan de cualificación profesional, son de dos o tres años, en función de si es medio o superior. Constan de un mínimo de 12 plazas y un máximo de 15.

Al menos un tercio de las horas de formación son prácticas en empresas, por las que el alumno percibe una remuneración conforme al convenio colectivo o, si no lo hay, al salario mínimo interprofesional (SMI) –suelen ser más de 500 euros– y está dado de alta en la Seguridad Social.

El director de As Mercedes, Joaquín Expósito, destaca que en el ciclo medio de Electromecánica de Maquinaria, que aún tiene dos terceras partes de sus plazas libres y que es la primera vez que se imparte en Galicia, los alumnos tienen por ejemplo la posibilidad de aprender a manejar "lo último que hay en el mercado" en procesadoras forestales, equipadas "con GPS, sistemas electrónicos, motores eléctricos..." y además les abre las puertas a "un sector con mucha demanda laboral".

Hasta el próximo jueves permanecerá abierto el plazo de matrícula en los ciclos formativos que aún tienen vacantes

"No ciclo de Construcción está garantizado o emprego e só hai dous matriculados. Non o entendes. No de Elaboración de Produtos Alimentarios, Novafrigsa garantiza a contratación dos que aproben. En Construcións Metálicas as empresas estánnos continuamente pedindo profesionais para soldar porque non hai", explica su homólogo del Politécnico, Antonio Ibáñez.

El director de este centro integral de FP de la capital lucense considera que es "unha mágoa. Coa necesida que hai de emprego, estás facendo un esforzo e logo non tes unha resposta. Non hai alumnos", lamenta.

CASOS PUNTUALES. En el instituto Muralla Romana ven en cambio la botella medio llena. En el curso que arrancará la próxima semana están percibiendo una mayor demanda que en pasados en el único ciclo que ofertan, el superior de Estética Integral y Belleza. "Los estudiantes están empezando a informarse y a mostrar interés. Hasta ahora casi sonaba a chino la dual", afirma su director, José Antonio Corredoira.

La Xunta dice que "impulsa" esta formación

La Consellería de Educación, que recuerda que la FP dual funciona desde 2012, asegura que está "impulsando" esta formación con un plan de dinamización de casi cinco millones de euros y que este curso oferta 27 ciclos nuevos.



Dinamización

El plan prevé que cada centro cuente con un dinamizador para que dé a conocer "as vantaxes desta modalidade da FP e fomenta tamén as relacións cos sectores produtivos".