Un foro sobre 'Ulises' abre esta martes el plan de la European Oddisey en Lugo

Ulysses European Oddisey, la red europea que centraliza la celebración del centenario de la publicación de Ulises por James Joyce, convertido con el tiempo en una de la cumbres de la literatura universal, abre este martes sus actos en de una de sus 17 sedes europeas, Lugo. Será un foro de debate en torno a esta obra que dará comienzo a las 20.00 en O Vello Cárcere.

Lugo se sumó, a través de la concejalía de Cultura, a esta iniciativa que enarbola la cultura como nexo de unión y como proyecto común. Organizado por la Axencia Galega de Noticias, del grupo El Progreso, el foro previsto para hoy reunirá a diversas personalidades de la cultura, como Uxío Novoneira (miembro de la fundación que coordina el proyecto en España e hijo del poeta del mismo nombre); Aurelia Balseiro, directora del Museo Provincial y Maite Ferreiro, concejala de Cultura. Figura como moderador el periodista Santiago Jaureguizar.

Está también prevista la presencia de una de las más reconocibles y valoradas figuras del mundo de las escena en Galicia, Quico Cadaval, que hará una introducción amoldando una de sus historias a la temática.

Lugo participa en esta red europea Ulysses European Oddisey en esta efeméride continental junto a capitales europeas como París, Atenas, Budapest, Berlín, Copenhage y Estambul, entre muchas otras grandes capitales estatales y culturales del continente, representando cada una un capítulo de esta obra maestra de la literatura universal. Cada uno de esos capítulos se relaciona con alguno de los principales retos que enfrenta hoy la sociedad europea.

Según informó la propia organización, "o capítulo octavo do libro que celebrará Lugo, Lestrigóns, está ligado á literatura, o acto de camiñar e pasear, as relacións sociais nos espazos públicos, e á gastronomía sustentable de proximidade, e a hospitalidade das tapas da nosa cociña atlántica, caracteres todos onde a cidade da muralla é referente estatal, que se verá proxectado con este proxecto tamén no nivel europeo".

La participación de la ciudad, según la organización, consistirá en una programación literaria de fin de semana ligada a la celebración de la gastronomía popular identificada con este capítulo de la icónica novela de Joyce. Serán intervenciones que evoquen la novela en espacios públicos de interés literaria como plazas, esculturas, calles y lugares gastronómicos como cafés y bares, terrazas, restaurantes o pubs.

La concejalía de Cultura explicó que "o proxecto complementa esta programación con residencias artísticas para artistas internacionais en Lugo; e a celebración dun simposio sobre a relación entre literatura e gastronomía; a participación no proceso de redacción no Manifesto sobre la futura relación entre las artes y la sociedad para una Europa mejor e a integración de Lugo como cidade colaboradora na nesta nova rede".