El Foro Feminista coloca diez carteles por las víctimas de violencia machista

El Foro Feminista colocó este lunes, en la Praza de Santo Domingo y al pie del ginkgo biloba o árbol de la vida, diez carteles con los nombres de las víctimas de feminicidios de los últimos meses.

"Nos acostumbramos a las noticias de las muertes de mujeres a manos de sus parejas y con esta iniciativa queremos hacer una llamada de atención para que la última víctima no sea una más", afirmaba una de las integrantes del foro. Este colectivo también mostró su repulsa por el asesinato de Beatriz Lijo, en Baiona, el pasado domingo.

El recuento oficial de 2022 recoge 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas pero el Foro Feminista de Lugo indica que "non están todas". Según este colectivo, que se hace eco de la web feminicidio.net, "o número de vítimas de violencia machista é de 99 mulleres entre as que se atopa a veciña de Lugo Cristina Cabo, que non foi considerada vítima oficial".