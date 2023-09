El foro de la UE concluye que el envejecimiento puede ser "una oportunidad"

El envejecimiento es un problema, unos 80 millones de personas superan los 65 años de edad en la Unión Europea (UE) —casi el 20% de la población— y en 2050 se prevé que sean 120 millones, pero también supone "una oportunidad". Es lo que se denomina la economía plateada, que gira en torno a los servicios sociales, sanitarios o de ocio que se prestan a los mayores. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los participantes en la conferencia de alto nivel de la UE celebrada en Lugo durante dos días.

En este foro también se puso de manifiesto que resulta "ineficiente no hacer nada". El consejero del Comité Económico y Social Europeo Miguel Ángel Cabra, que representa a la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), afirmó que "dejar personas mayores solas en casa nos cuesta más", porque acaban precisando más asistencia sanitaria, y que se trata de que estas tengan "un sistema de vida activo y saludable".

Miguel Ángel Cabra demandó además que se adopte "una estrategia" a nivel europeo para que después se incardinen planes nacionales.

Este ponente intervino este viernes en el primer panel del foro, junto al coordinador del Centro Internacional sobre el Envejecimiento de la Universidad de Salamanca, Juan Martín, y las presidentas de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y de esta en Galicia, Teresa López y Verónica Marcos, respectivamente.

El secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, que clausuró esta conferencia de alto nivel en O Vello Cárcere, afirmó que "no puede dilatarse más" que los países comunitarios aborden "de forma conjunta" este problema "con todos los mecanismos y la fuerza de la UE". Hizo votos además para que el reto demográfico entre en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, que reúne a todos los ministros, para que se tengan en cuenta sus necesidades cuando se elaboren los presupuestos.

"Ochenta millones de personas mayores en la UE no son invisibles, acumulan hasta el 40% de los ahorros", apuntaba la secretaria general para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Lledó, que, tras moderar el primer panel del foro, añadió que "lo social y lo económico no están reñidos" y que "el coste de no intervenir es más caro".

Otra de las conclusiones a la que se llegó en este encuentro fue que es necesario "un pacto intergeneracional" y que no se debe producir un enfrentamiento entre jóvenes y mayores a la hora de acceder al reparto de las aportaciones económicas públicas.

Juan Martín considera que "el mayor fracaso social sería un choque generacional" y destacó el "poder económico" de los mayores de 50 años porque tienen "menos deudas, más capacidad económica y consumen más".

Por otra parte, el director general de Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alejandro Abellán, que moderó el segundo panel, aseguró que el reto demográfico es uno de los tres desafíos "fundamentales" de la presidencia española de la UE junto a la lucha contra el cambio climático y la transformación digital.

Participantes en la conferencia de alto nivel de la UE celebrada en Lugo. SEBAS SENANDE

Alejandro Abellán moderó el segundo panel, en el que participaron la edila de Benestar Social de Lugo, Olga López; el diputado provincial del Área Económica e Social, Pablo Rivera; el director del Imserso, Luis Alberto Barriga; el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García, y el director médico y de calidad de Sanitas, David Curto.

Lara Méndez destaca el papel de la administración local

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, destacó el papel fundamental que, a su juicio, juegan las administraciones locales como "actores principais nesta transformación para paliar e combater o reto demográfico, un dos problemas máis xeneralizados que temos no territorio europeo".

Lara Méndez acompañó a la vicepresidenta de la Comisión Europea para asuntos de Democracia y Demografía, la croata Dubravka Šuica, y al secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Xavier Boya, en la apertura y clausura de esta jornada.

La regidora local dijo que es necesario "seguir traballando para conseguir un envellecemento activo e que este colectivo siga sendo un actor importante no desenvolvemento das cidades e do territorio".

La alcaldesa de Lugo considera que en materia de reto demográfico, entre otras actuaciones, se debe intentar "reter talento", porque con la situación actual "somos incapaces de reverter a pirámide demográfica e, por tanto, é necesario impulsar iniciativas coas que atraer máis persoas aos nosos territorios".

Conferencia de alto nivel de la UE celebrada en Lugo. SEBAS SENANDE

La conferencia de alto nivel, en clave lucense

El rural y la mujer tuvieron protagonismo en los dos paneles de la conferencia de alto nivel de la UE sobre envejecimiento. Una de sus conclusiones fue que se dignifique la vida y el trabajo en campo dotándolo de servicios básicos e infraestructuras.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Galicia, Verónica Marcos, que intervino en el primer panel, puso un ejemplo personal sobre cómo combatir la despoblación. Contó que en el pueblo de la montaña lucense en el que reside son 50 vecinos y que en los últimos meses se han asentado tres familias holandesas, que teletrabajan. "¿Cuánto tiempo se quedarán si al colegio le quedan dos telediarios y el médico atiende tres días a la semana?", afirmaba.

Verónica Marcos pidió que "se cambie la mirada hacia el rural desde fuera" porque ofrece una vida "atractiva y tranquila". Pese a esas ventajas, también aludió a problemas como el de la falta de mano de obra para las explotaciones ganaderas, lo que provoca que se abandone la actividad agraria, con ella el territorio y que puedan aflorar los incendios forestales. También demandó apoyo para la rehabilitación de inmuebles. "Hay viviendas abandonadas en el rural, pero no disponibles", precisó.

Ayuda en el hogar y residencias

La presidenta de Fademur y la edila Olga López Racamonde, que intervino en el segundo panel del foro, coincidieron en reclamar que se mejoren las condiciones laborales del personal del servicio de ayuda en el hogar, que se dedica al cuidado de mayores, que en Galicia prestan unas 19.000 mujeres.

"Son traballos que se desenvolven en condicións de precariedade, polo que é necesario facer un esforzo importante como sociedade para dignificar e superar esta situación", afirmó esta concejala.

Por otra parte, el diputado provincial de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, explicó el modelo "innovador e eficaz" de residencias para mayores implantado por la Diputación lucense, que considera que se podría replicar a nivel europeo. Esta institución tiene abiertos nueve geriátricos de los 18 previstos.

En el foro se puso de manifiesto que se debe apostar por asistencia domiciliaria o viviendas comunitarias en vez del modelo de las grandes residencias.



