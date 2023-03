O foro sobre o centenario do 'Ulises' debullou un proxecto no que Lugo é un dos protagonistas

O patio de O Vello Cárcere foi o lugar escollido este mércores para conmemorar o que foi o comezo en Lugo do Ulysses European Ody-ssey, un proxecto conmemorativo do centenario do libro de James Joyce que une dezasete cidades, incluídas grandes capitales como París, Atenas, Berlín, Copenhague ou Estambul, nunha serie de actos nos que a fundación Uxío Novoneyra ten un peso específico en España.

Lugo é o epicentro nacional do proxecto, e por iso reuniu a personalidades de recoñecido prestixio como o actor de Ribeira Quico Cadaval, o propio Uxío Novoneyra como coordinador do proxecto, a vicepresidenta da Deputación e concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, e a directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro. O quinto Beatle foi o periodista de El Progreso Santiago Jaureguizar, encargado de moderar o acto.

Cadaval tomou a palabra e aproveitou o momento para establecer unha correlación entre o carácter galego e o irlandés, nacionalidade do autor de Ulises, James Joyce e, entre outras cousas, asegurou que o escritor no que vai centrado o proxecto "estaba destinado a cambiar para sempre a historia da literatura do século XX". O actor galego tirou de retranca para citar a Jorge Luis Borges, "quen asegurou que moitas das obras de Joyce non as lería ninguén de non ser Joyce o que andaba detrás".

Uxío Novoneyra, Quico Cadaval, Maite Ferreiro e Aurelia Balseiro. VICTORIA RODRÍGUEZ

Cadaval añadiu que "ninguén foi capaz de ler enteiro o Ulises de Joyce" e deslizou que a súa preferencia dentro da bibliografía do escritor irlandés "sempre foi Dublineses, e estou aquí para enfrentarme a todos aqueles que prefiren Ulises" dixo, entre as gargalladas dun público que se entregou por completo ao xenial monólogo do dramaturgo.

"Ler é deixarse penetrar e entrar no territorio imaxinario das páxinas, pero Ulises é imposible. Expúlsate", engadiu Cadaval, que tamén concluíu o seu parlamento falando dos "heroes modernos, como Leopold Bloom (o protagonista de Ulises), porque pode ser calquera de nós".

Uxío Novoneyra recolleu a palabra e recordou que Otero Pedrayo foi "o primero en traducir algúns capítulos de Ulises, antes que Francia, Italia e o Estado español mesmo" e sinalou que o libro de James Joyce "é a ferramenta perfecta para ser mellor lector, mellor poeta e mellor escritor".

Novoneyra falou da importancia de sentirse dentro de Europa e puxo en valor o proxecto que coordina a fundación que dirixe. "Tamén dicía Borges que a cultura é a gran conversa do mundo, e por iso podémonos identificar co Ulises de Joyce".

O fillo do poeta do Courel fixo un esforzo por defender a importancia de Lugo como "capitalidade cultural" dentro de Europa e convidou aos asistentes a "celebrar a Joyce desde a nosa potencialidade, porque somos mellores que París e mellores que Roma", dixo.

Pola súa parte, Maite Ferreiro asegurou que "o feito de estar aquí, 100 anos despois, fala da inmortalidade deste libro" e celebrou o feito de que Lugo forme parte dun proxecto tan importante. "Lugo é un museo aberto", dixo a concelleira, antes da intervención de Aurelia Balseiro, quen pediu "quitar os complexos" como cidade "porque Lugo é unha das capitais máis ricas en actividades culturais de Europa".