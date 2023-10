A olería do San Froilán: pratos de Bonxe, fornos de Zamora e lámpadas de Úbeda

Unha das incorporacións máis recentes e máis exitosas ao programa de San Froilán é a mostra de olería que se pode ver no fondo da Praza de Santo Domingo, a carón da Praza de Abastos. Por segundo ano, artesáns de varias rexións de España amosan e venden as súas creacións, que van dende obxectos de vaixela (xerras, pratos refractarios para receitas á prancha, cuncas...) ata elementos de ornamentación. E entre estes hai de todo, dende azulexos con frases populares a testos para plantas pasando por lámpadas de mesa da característica louza verde de Jaén, de orixe árabe.

O mercado ofrece olería galega, de Bonxe (Lugo), de Tioira (Ourense), de Buño (A Coruña) e tamén a característica cerámica negra de Gundivós (Lugo), así como doutras oito provincias. De Zamora pode verse artesanía feita en Moveros de Aliste e en Pereruela. A produción de Extremadura está representada por artesáns de Arroyo de la Luz (Cáceres) e Salvatierra de los Barros (Badajoz). E a carón hai olería de Talavera de la Reina (Toledo), Puertollano (Ciudad Real), La Rambla (Córdoba), Bailén e Úbeda, en Jaén, e Ribesalbes (Castellón).

A mostra pode visitarse ata o domingo e este xoves, día no que se abriu, un dos obxectos que máis atención do público foron os fornos dun artesán zamorano, de Moveros de Aliste. Son de barro refractario para facer receitas á grella. Funcionan con carbón vexetal e non botan fume, segundo explicaba o produtor aos curiosos que se achegaban a interesarse pola peza.

O mercado foi visitado polo primeiro tenente de alcaldesa, Rubén Arroxo, e pola concelleira de Participación e Servizos á Veciñanza, Cristina López. Esta explicou que esta iniciativa xa se está a facer un oco entre as feiras do sector a nivel do Estado e que, con ela, o Concello buscou engrosar o programa de actividades do San Froilán e facelo ademais cunha vertente cultural e non só económica.

O gando autóctono desfila este venres na Praza Maior

Un desfile de gando autóctono polo centro da cidade lembrará un ano máis a orixe agraria das festas do San Froilán. A partir das seis da tarde irán pasando por diante da casa consistorial exemplares de ovella, cabra, galiña de Mos, porco celta, cabalo de pura raza galega, vacas de rubia galega, can de palleiro e galiñas de Piñeira, unha raza que está en trámite de ser certificada como autóctona.

A mostra completarase cunha máquina de segar Bertolini e con algún vehículo clásico máis.

O desfile servirá para abrir a mostra agrogandeira ExpoLugo A Rural, que se celebra durante a fin de semana no Pazo de Feiras e Congresos.