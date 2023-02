Formoso ve en el "grave deterioro" de la Atención Primaria motivo para protestar

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, denunció este martes en Lugo un "grave deterioro"de los servicios de Atención Primaria en Galicia, lo que ha considerado como un "bo motivo" para movilizarse el próximo domingo en Santiago. Formoso se desplazó al centro de salud de Fingoi, acompañado por la alcaldesa, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación, José Tomé, para comprobar las necesidades del municipio en políticas de salud pública.

Destacó que hay "dificultades diarias que sofre o persoal" por "falta de medios" y apuntó que la visita a este centro de salud obedece a que es una "referencia" por ser el primero que ofreció servicios de atención primaria en Lugo. Hoy, añadió, es "una triste referencia " por el "colapso que sofre", con consultas en las que cada médico atiende "ata 200 pacientes ao día" y la demoras de los usuarios para una visita es de "dúas a tres horas" de media, comentó.

Formoso dijo que esta situación no solo afecta a Lugo sino a Galicia y es un "bo motivo para mobilizarse en favor da sanidade pública" este domingo en Santiago, dijo en alusión a la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública.

El líder de los socialistas gallegos pidió a la ciudadanía gallega que este domingo "lance un grito de basta xa" sobre los problemas del sistema de salud pública, en especial en Atención Primaria. "Non podemos permitir que prosiga o desmantelamento do sistema sanitario público en favor do sistema privado", concluyó Formoso, quien denunció que esa la política que practica "o PP á fronte da Xunta".

RESPUESTA DE LA XUNTA

El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, respondió a las declaraciones de Formoso y Méndez, a la que replicó que "se o Concello está tan preocupado pola Atención Primaria que actúe xa para que podamos construír o futuro centro de saúde no barrio do Sagrado Corazón" y recordó que la administración autonómica lleva meses haciendo esa reclamación sin éxito. Acusó a ambos de desconocer la situación de la Primaria.

"O que chaman desmantelamento, nos últimos meses se traduce na adxudicación de tres prazas que acabamos de cubrir nos centros de saúde da cidade, e doutras catro para o resto da área sanitaria de A Mariña e Monforte de Lemos", dijo y recordó que en el centro integral de A Residencia se invertirán 14 millones de euros.