Formoso se inspira en Lugo para una Xunta que ve "sen rendas"

El desembarco de políticos en Lugo con motivo del San Froilán continuó este domingo con una visita del secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, que no llegó a tiempo para la ofrenda a Rosalía de Castro pero visitó el ferial, comió el pulpo y aprovechó para disparar al presidente de la Xunta. A Alfonso Rueda lo ve "desubicado e descolocado", lo que quedó de manifiesto, dijo, con su ausencia en la cumbre hispano-alemana que se celebró esta semana en A Coruña.

Formoso no entiende cómo el presidente de la Xunta pudo "faltarlle ao respecto" de esta manera a la principal potencia económica de Europa al no recibir al canciller Olaf Sholz en un acontecimiento "histórico para Galicia".

El comportamiento de Rueda causa "fonda preocupación" al líder del PSdeG, confesó este, porque, además, en su opinión "non ten as rendas do seu goberno". Esa falta de control se percibe, según Formoso, en ámbitos que "preocupan maiormente á sociedade galega", como la educación y la sanidad.

Frente a esa situación, Formoso ofrece un gobierno en la Xunta como el de Lara Méndez en Lugo, "unha equipa que está identificada co mellor da cidade, que escoita a xente e que representa a toda a cidadanía independentemente do seu sentir e do seu pensar". Frente al "feo" de Rueda al canciller alemán, Méndez trata a la ciudadanía "con todo o respecto" y hace avanzar la ciudad, dijo Formoso.

El líder del PSdeG explicó que quiere "reflectir [en la Xunta] o modelo de goberno de Lara Méndez". "Representa o mellor do socialismo galego e o mellor de Lugo", afirmó antes de iniciar un recorrido por el ferial junto a la regidora y otros miembros del partido, como la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez.