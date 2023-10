La caligrafía también es arte

María Vila fue una de esas niñas a las que siempre le decían que tenía buena letra y, a diferencia de lo que le ocurre a mucha otra gente, aquella no empeoró con el tiempo. A menudo la letra se endurece o pierde definición con el mero crecer del que la escribe o por falta de atención de un gesto que, con los teclados de ordenadores y móviles, parece tener menos importancia. No fue su caso. Hace 18 años su padre, admirando la caligrafía árabe que estaba estudiando, le insistió para que se dedicara a eso profesionalmente y le hizo caso.

Antes había pasado una década en Palestina. "Vivín en moitos sitios: Jerusalén, Nazareth, Haifa...Estudiara Dereito Internacional e Dereito Humanitario e marchei cun programa de voluntariado da UE por seis meses e acabei quedando dez anos", explica. Aprendió árabe y trabajó para una ONG antes de decidirse a cambiar otra vez y marcharse a Ibiza. "Imaxina a diferencia!", dice entre risas. Ahora observa a distancia y con dolor el sufrimiento del pueblo palestino, pero defiende que lo haría igual si no hubiera sido su casa todo ese tiempo. "Os meus amigos din que son unha repipi, pero sempre digo que toda a humanidade é a miña humanidade, a de Palestina, a de Sudán... Non se poden permitir as inxustizas e os xenocidios en ningunha parte", apunta.

Lleva cuatro años dedicándose en exclusiva a la caligrafía, la pintura y la escritura y reconoce que nunca creyó que podría vivir de ello. Como es una actividad de la que "non hai carreira universitaria" se ha formado con diversos maestros en varios tipos de caligrafía. No deja de estudiar y asegura que dedica unas diez horas diarias a la práctica. Ahora está especialmente dedicada a la romana y quisiera poder mostrar su arte en carteles con letras capiteles romanas y en caligrafía celta para el próximo Arde Lucus.

Se dedica a la formación y este sábado estará en La Ferretería impartiendo un curso de lettering para niños de entre 6 y 13 años para el que las inscripciones se pueden hacer llamando al 982 87 27 11 o enviando un correo a [email protected]. Además, tiene previsto impartir otro similar la próxima semana y su intención es ofrecer nuevos talleres regularmente. Para informarse de nuevas convocatorias conviene seguir su cuenta de Instagram, caligrafiaibiza.

Aunque los talleres son una parte sustancial de su actividad, María Vila, que vive entre Ibiza y Lugo, también ha trabajado para distintas marcas de lujo, como Yves Saint Laurent, Gucci o Panerai. "Contratan calígrafos para enviar tarjetas de invitación a eventos que estén escritas a mano porque este tipo de marcas valora mucho esa clase de trabajo", dice.

Igualmente, hay quien contrata calígrafos para las invitaciones a bodas o bautizos o tarjetas de menú, pero María admite que es difícil competir con los servicios de impresión que se pueden encontrar por internet, con precios sustancialmente más baratos que lo que cuesta un trabajo artesanal.

Las pizarras en las que se anuncian los especiales del día de un local de hostelería o algún otro detalle es otra actividad frecuente en Ibiza, pero que todavía no ha tenido calado en Lugo, aunque a Vila le gustaría. "Preguntei en toda a Rúa Nova e moitos dixeron que lles interesaba pero aínda non recibín ningunha chamada", dice.