Unha forma orixinal e persoal de facer arte

Arteciencia é un dos proxectos do CIFP Politécnico seleccionado polo programa Lanzadeiras para inxectarlle financiamento.

Foi levado a cabo por 18 estudantes –16 deles mulleres– de 1º do ciclo superior de Laboratorio Clínico e Biomédico. Consiste en "estampar os cariotipos –é dicir, un conxunto completo de cromosomas dunha persoa– en materiais diferentes para crear produtos de identidade", explica a profesora de Bioloxía Molecular Sabela Fernández.

Elaboraron así dende camisetas ou suadoiros ata quebracabezas, chaveiros ou bolsas. A partir dunha mostra de sangue, realizan un cultivo en 72 horas de glóbulos brancos, detéñeno na etapa da metafase, inchan as células para que rompan e se visibilicen as estruturas dos cromosomas, tínguenos e realizan unha fotografía a través do microscopio para a súa impresión.