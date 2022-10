Ni vivían ajenos a la realidad, tal y como ellos declararon, ni padecían ningún trastorno psicológico que les impidiera comprender el alcance de sus actos. Esas son las conclusiones a las que llegaron los forenses que examinaron a los padres del bebé maltratado que vivía entre basura en un piso de la Rúa Irmáns Carro de Lugo.

Según explicaron en la segunda jornada del juicio -celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo-, cuando sucedieron los hechos, los progenitores del menor "eran personas orientadas, que tenían un juicio de la realidad normal. Ninguno de los dos presentaba ningún tipo de deterioro cognitivo ni tenían antecedentes de problemas psicológicos o psiquiátricos", señalaron. Los peritos reconocieron que los acusados tenían "condicionantes desfavorecedores que pudieron influir en los hechos", como los problemas económicos o el estrés del cuidado del menor, pero fueron tajantes al afirmar que "no presentaban ninguna alteración del estado mental".

Los forenses explicaron que, tras el ingreso del menor en la Uci del Hula, la reacción de los progenitores era "congruente con la situación" y se mostraban "preocupados" por el estado del niño. Sin embargo, las trabajadores de los servicios sociales de la Xunta -que asumió la custodia del bebé- declararon que, desde entonces, los acusados mostraron un "desinterés total" por la evolución del pequeño.

"Se intentó establecer un plan de trabajo solo con la madre -ya que inscribió al niño como madre soltera y oficialmente no tenía padre-, con la intención de intentar corregir conductas por si en un futuro pudiera recuperar la custodia de su hijo, pero no hubo ningún tipo de colaboración. Después fueron incluidos en un programa de educación familiar y se les dio cita para la unidad de salud mental, para el servicio de atención a la mujer y para el servicio de búsqueda de empleo, pero nunca acudieron a las citas. Y tampoco se presentaban a las entrevistas de trabajo ni a los cursos de formación del Inem. Era completamente imposible trabajar con ellos y al final fueron eliminados del programa", señalaron.

Las trabajadores del servicio de Menores declararon además que se les concedió a los acusados la Renta Galega de Inserción con la finalidad de que mantuvieran su vivienda en condiciones óptimas e hicieran frente al pago de las deudas que mantenían con la comunidad de vecinos. "Se les concedió la ayuda, pero no cumplieron con sus obligaciones. Siguen sin pagar la comunidad y en la vivienda todavía hay falta de limpieza y de higiene. No llega a los niveles de suciedad que tenían antes, pero allí no podría vivir un niño", confirmaron.

Tras escuchar a todos los testigos y peritos, el ministerio fiscal modificó su escrito de conclusiones provisionales y elevó a 964.408 euros la indemnización solicitada para el pequeño. Mantuvo además las penas de 14 años de prisión para cada uno de los acusados. Las defensas, por su parte, solicitan la libre absolución alegando que los padres nunca quisieron hacerle daño al bebé y que las lesiones que sufrió fueron provocadas por un zarandeo brusco que habrían llevado a cabo sin tener esa intención.