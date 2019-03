El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visita hoy Lugo para presentar el anteproyecto de la estación intermodal de la ciudad. Estará acompañado en el acto por el delegado del Gobierno, Javier Losada, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, pero no habrá representación de la Xunta, pese a que el Gobierno gallego es clave en la planificación y financiación de las obras.

La Xunta, de hecho, no tiene conocimiento del anteproyecto que prevé presentar el titular de Fomento para la obra de la intermodal de Lugo, aunque en los últimos meses ambos departamentos trabajaron supuestamente mano a mano en el proyecto.

La convocatoria del acto motivó el viernes el envío de una carta de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, pidiendo concreción sobre el anteproyecto que Fomento asume para la intermodal de Lugo y que quiere hacer público este lunes.

En la misiva se le apunta a Saura que "como sabes, desde la Xunta de Galicia tenemos un gran interés y firme compromiso con el desarrollo de las estaciones intermodales de Galicia en general, y de la de Lugo en particular. De hecho, no solo hemos colaborado técnicamente en múltiples reuniones sobre este asunto, si no que nos hemos ofrecido a colaborar financieramente en su desarrollo".

Infraestructuras de la Xunta destaca en esa carta que "no podemos olvidar que la Consellería de Infraestructuras y Movilidad fue la primera Administración en elaborar un documento de estudios previos que pusimos a disposición del Ministerio para el desarrollo del anteproyecto. Hasta tal punto llega nuestro interés al respecto que, para ofrecer la mayor de las garantías, os hemos hecho llegar una propuesta de convenio marco para el desarrollo de la estación intermodal de Lugo que, al igual que los firmados para Vigo, Santiago y Ourense, concreta los compromisos de la Xunta de Galicia, así como del resto de administraciones participantes, en mucho mayor detalle que el protocolo recibido de tu Ministerio".

La consellería también apunta que sobre la mesa había diversas opciones y algunos obstáculos a salvar y que, por ello, "en la última reunión técnica sobre este asunto, celebrada en Madrid, se vio que las diferentes alternativas que estaban sobre la mesa no resolvían de un modo eficiente las necesidades de esta infraestructura, por lo que se propusieron diversos cambios en su diseño".

La Xunta seguía sin tener este domingo conocimiento del anteproyecto, a pesar de que hasta ahora se han facilitado a Fomento y a Adif todos los estudios técnicos

Advierte la consellería de que "a día de hoy no tenemos conocimiento del anteproyecto que maneja Adif y que, suponemos, entiende como definitivo, por lo que nos llama la atención que se proceda a su presentación". Ethel Vázquez apunta al respecto que "como estoy segura de que comprenderás, nos gustaría conocer la propuesta de tu departamento para el conjunto intermodal y, en especial, de la terminal de autobuses que se prevé que construya la Xunta de Galicia".

Ethel Vázquez pidió en esa misiva enviada el viernes, fecha en la que se conoció la visita del ministro de Fomento, que se hiciera llegar a la Xunta "con la mayor urgencia" el anteproyecto de la estación intermodal de Lugo "para poder proceder a su estudio, con la convicción de que será acorde con lo pactado en las reuniones técnicas".

Sin embargo, la Xunta seguía sin tener este domingo conocimiento del anteproyecto, a pesar de que hasta ahora se han facilitado a Fomento y a Adif todos los estudios técnicos previos para la obra hechos por la Administración autonómica, advertían desde el Gobierno gallego.

El ejecutivo autonómico llamaba la atención sobre el hecho de que Fomento presente de ese modo un anteproyecto para una obra que debe cofinanciar la Xunta, rompiendo una trayectoria de trabajo conjunto que se había mantenido durante meses.

La visita del ministro será al Concello y está prevista para las 17.00 horas.

Flecos

Un convenio por despejar



La visita del ministro de Fomento se produce sin que esté resuelta aún la firma del convenio para la construcción de la estación de la intermodal. El departamento de Ábalos propuso recientemente un documento que la Xunta rechazó por su inconcreción y falta de compromisos.



El departamento que dirige Ethel Vázquez presentó una contrapropuesta en la que se establecían los compromisos concretos a asumir por cada administración para construir la futura estación intermodal de la ciudad. Esa propuesta, en la línea de la que se puso sobre la mesa hace ya un año, no tuvo respuesta aún por parte de Fomento.



Como Santiago u Ourense

La Xunta ha venido defendiendo que hay que firmar para Lugo un convenio como el que se rubricó para Santiago u Ourense.