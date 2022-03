O tema Terra co que as Tanxugueiras arrasaron entre o público do Benidorm Fest saltou as pistas de baloncesto de man de Maximus, a mascota do Río Breogán, que mesmo levou a coreografía do tema a final da Copa do Rei, onde gañou o Baile de Mascotas da ACB.

As pandeireteiras e a mascota do Breogán dedicáronse neste tempo diferentes mostras de agarimo e complicidade a través das redes sociais, polo que o deputado de Deportes Efrén Castro aproveitou a presenza en Lugo de Tanxugueiras -que inauguraron da man da Concellería de Cultura de Lugo a inscrición da palabra do ano na rúa Menorca- para propiciar un encontro entre as artistas e a mascota do CB Breogán no Pazo dos Deportes.

E como soa o aturuxo das @tanxugueiras no #FogardoBreogán !!

Qué emoción. Espero que veñan un día a ver un partido do meu Río Breogán !!

Foliada no Pazo!! #ForzaBreo https://t.co/nwX84S0JIk pic.twitter.com/wIyHvky8fl — MaximusBreo (@BreoMaximus) March 5, 2022

Rapazada!!

Cumprín un soño!

Pagou a pena pasar nervios!

Non hai mellores mestras de baile para Terra que Aida, Olaia e Sabela!!

Recibín a visita dos meus soños no Pazo e bailei coas miñas admiradas @tanxugueiras !!

Sodes 🔝 non cambiedes nunca!!

💙💙💙 Non hai fronteiras!! pic.twitter.com/dEP16UQvJz — MaximusBreo (@BreoMaximus) March 5, 2022

Houbo intercambio de camisetas e agasallos, coreografía conxunta e compromiso por parte das artistas de achegarse ato Pazo para ver en directo un encontro do equipo.

Efrén Castro explicou que “quixemos aproveitar a relevancia social que teñen tanto Tanxugueiras como o CB Breogán para xenerar contidos para as redes sociais e incidir nesa mensaxe de valorización e de uso da lingua propia da que fan bandeira . A música e o deporte son un binomio gañador para chegar á mocidade con esa idea. Temos que empregar referentes próximos ás persoas máis novas para reforzar a lingua nesa idades, que é onde sufre o retroceso máis preocupante”, concluíu.