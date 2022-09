Declarou no xulgado por recibir ameazas de morte, que atribúe a razóns ideolóxicas. Sen banalizar as ameazas, nunca xustificables, cre que realmente hai odio ideolóxico en Lugo?

Neste mandato creáronse mensaxes, tanto politicamente como por parte do presidente da Federación de Veciños, nada positivos para a cidade. Lanzáronse moitísimas mentiras, demagoxia e insultos sen vir a nada. Cando se está en política ou nun colectivo é para intentar que melloren as cousas, non para crear odios, como houbo en épocas pasadas, que tiveron finais bastante dramáticos.

Fai responsable de alentar ese odio a, entre outras persoas, un edil do PP. Falou con vostede esa persoa?

Do PP falaron persoas comigo. El en concreto creo que un día me fixo algún comentario así por riba, pero non chegou a desculparse. Tampouco creo que o faga porque a súa liña nas redes é a mesma, de crear conflito da nada, de non aportar nada positivo. Eu estiven na oposición, e sempre tratei de lanzar propostas, non odio.

Vostede tamén lle fixo fronte, xa hai tempo, á federación veciñal.

Porque chega un momento no que, cando ves que hai algo inxusto, que non aporta nada, hai que plantarlle cara. É un colectivo que, tras a reforma que fixemos do bus, por exemplo, chegou a contar máis de 40 mentiras sobre as liñas; mandou notas pedindo que se arranxasen rúas que xa estaba arranxadas poñendo fotos de arquivo de cando estaban mal; escribiu artigos insultando directamente, pero sen aportar nada. Pero que tipo de representación veciñal é esa? Realmente a quen representa? O único polo que están en contra de nós é porque non lle demos o privilexio que esixían, que era ter máis poder de decisión que calquera outro veciño.

"Buscamos o equilibrio entre os grandes proxectos e o arranxo de fochancas porque é a nosa responsabilidade"

A realidade é que a federación centra as críticas na acción do BNG e amosa sintonía coa do seu socio de goberno. Priviléxiaa o PSOE?

Iso habería que preguntarllo á federación, non o sei. A nós basicamente o que nos pedían era ter máis decisión. E deixámoslles claro que nos parecen moi ben as súas propostas, pero exactamente igual que as doutro veciño. E iso non lles gustou. Hai persoas da federación que viñeron comentarme problemas e que se lle solucionaron. Pero exactamente ao mesmo nivel que outro veciño.

Tamén hai quen cre que vostede está instrumentalizando as ameazas por rédito político.

Eu non me ameacei a min mesmo, recibín ameazas dunha persoa que é real. Que hai que facer nesa situación? Eu creo que hai que denuncialas, non se poden consentir. Creo que o debo facer eu e calquera compañeiro da corporación que se sinta ameazado. Eu estou disposto a debater con calquera persoa o que faga falta, pero non a que haxa ameazas.

Estes días algunhas desas persoas recórdanlle tamén a vostede un tuit no que falaba de Arnaldo Otegui como home de paz.

O que defendín é que nun momento foi unha persoa que apostou pola vía pacífica, que os que somos pacifistas, coma min ou como o BNG, foi o que sempre defendemos para Euskadi. Foi unha persoa valente por iso e creo que iso é indiscutible. Outra cousa é que se queira facer outro tipo de análise interesada. Alguén critica a Nelson Mandela, que foi unha persoa moi semellante? Tamén haberá quen diga que tivo un pasado cuestionable, pero foi unha figura clave en Sudáfrica. Obxectivamente, el [Otegui] foi clave tamén naquel momento. E o Tribunal de Estrasburgo condeou o Estado español polo seu encadeamento. É unha mensaxe da ultradereita para tratar de enlamar o terreo.

"Se queres preparar un proxecto para Lugo e amosas que non tes xente aquí para lideralo amosas unha febleza moi grande"

A mensaxe estana recuperando membros do PP, entre outros.

Creo que hai militantes do PP da ultradereita, que iso está claro.

O que parece é que se nos vén enriba unha campaña fea.

Eu espero que o sentido común faga que a campaña sexa polo ben de Lugo, que é para o que estamos aquí. Se vai ser seguir insultando, apoiar a quen ameaza, seguir lanzando odio, a cidade non vai avanzar. Eu e o BNG temos claro que queremos que esta cidade avance. Intentámolo estes tres anos, creo que conseguimos avances, pero queda moito por facer. A nosa campaña vai nesa liña.

De momento, as maiores críticas ao desembarco da popular Elena Candia en Lugo foron do BNG.

A min paréceme curioso que o PP teña que presentar de cabeza de lista á tenente de alcalde de Mondoñedo. Dáme a entender que non teñen xente en Lugo. Se queres preparar un proxecto para esta cidade e amosas que non tes xente en Lugo para poder lideralo amosas unha febleza moi importante. Eu creo que incluso dentro do PP hai moitas voces que están moi en contra de que sexa candidata.

É unha ameaza Candia para iso que o PP chama bipartidismo?

Pois non, non creo que sexa unha ameaza. Elena Candia é unha candidata dunha organización política que se presenta ás eleccións.

Acaban de anunciar unha nova peonalización, en Camiño Real, co risco de ter a rúa levantada en campaña. Teñen o ánimo alto.

Moi alto. Nós presentámonos cun programa que imos intentar sacar, non sei se na súa totalidade, porque ás veces por circunstancias que se dan no mandato é difícil. E este foi o mandato da pandemia, da suba de prezos, dos problemas de subministración. Foi un mandato moi complicado para as obras, pero malia todo creo que imos conseguir cumprir unha gran parte do programa. Sabemos que as obras molestan, e que pode que algunha se estea executando durante a campaña, pero creo que é positivo seguir adiante.

"Non podo probalo, pero non me extrañaría que houbese impedimentos políticos por parte do Partido Popular"

Hai quen fai ver que vostedes tamén caeron na política de fochanca e de farol. Rinde máis que a dos grandes proxectos?

Hai que buscar o equilibrio. Atender os grandes proxectos porque son os que contrúen a cidade e resolver os problemas do día a día do veciño. Se che protestan porque hai unha baldosa levantada hai que arranxala porque temos a responsabilidade de facelo.

Agora que son tendencia as rebaixas nos prezos no transporte público, teñen previsto algunha medida similar para o bus?

Si, de feito estamos pendentes de ver como quedan as axudas que se van dar tanto do Estado como da Xunta, a ver se son compatibles, para poder trasladalas a Lugo. Todo o que sexa promocionar o transporte público é positivo, tendo en conta que Lugo xa ten o bus máis barato de España.

Cre que iso será o que faga subir a máis xente ao bus?

Iso é algo que non temos claro. En Lugo a xente non colle o bus polo prezo? Ou é porque non é unha cidade con tradición de coller o bus? Que si a ten A Coruña, por exemplo, que xa ten unhas condicións distintas porque alí non hai onde aparcar.

Aquí hai condutores que cren que tamén imos a iso.

Eu vivín na Coruña e é imposible aparcar. En Lugo, ao final, a xente pódese queixar, pero o coche como moito en cinco minutos déixalo. De feito, creo que aquí en Lugo hai demasiada comodidade a día de hoxe para poder aparcar. Ten a súa parte positiva, pero tamén ten a parte negativa de que non permite que o bus dea un salto.

Hai demasiada comodidade para aparcar? Entón cre que hai que seguir poñéndolle as cousas difíciles ao coche para desincentivar máis o seu uso?

Non, dígoo como algo positivo, non como algo negativo. De feito creo que hai que buscar máis aparcadoiros disuasorios, sobre todo nos barrios, porque ao final a xente cando vai para a casa se non ten garaxe está ben que teña facilidade para deixar o coche. E logo hai que buscar tamén unha cidade sostible. Evidentemente non se vai poder entrar co coche ao centro, agás aos aparcadoiros.

Chama a atención que nesa estratexia de fomento da bici non haxa bicis de aluguer pola cidade.

Eu creo que ese é un paso que hai que dar. Pasaron quince anos dende que se fixo o Rebicíclate e agora posiblemente a situación sexa outra. Daquela non había ninguén andando en bici por Lugo e agora si que se ve máis xente. Lugo estase ‘europeizando’ nese sentido. Aposta cada vez máis por transportes alternativos.

Dende a área de mobilidade prevé entón implantar este servizo?

A curto prazo non, pero todo o que sexa apostar por unha mobilidade sostible haino que ir programando polo menos a medio prazo.

Vostede cre, como a alcaldesa, que non hai praia fluvial porque o PP o impide?

Eu creo que o PP nunca axudou a que se fixese. Non teño forma de demostralo. pero non me extrañaría nada de que houbese impedimentos políticos por parte do PP.

"Levo escoitando que imos romper dende o día que formamos goberno e van tres anos e tres meses, parece difícil"

No BNG, e tamén fóra, hai xente descontenta coa esquina de San Roque. Teme que haxa quen quede na casa á hora de votar?

Non, de feito a xente do BNG que non está de acordo, coa que falamos moito, está totalmente satisfeita da posición que mantivo o BNG. Cando se aprobou o Pepri, o BNG abstívose porque non se protexía esa esquina nin Recatelo, e cando en 2019 se aprobou a modificacion do Pepri, e o BNG non estaba no goberno, tamén se abstivo.



Satisfeita de todo non debe estar cando se está a mobilizar e a pedir cambios. Agora o BNG está no goberno. Ten as mans atadas?

Eu vexo moi complicada unha solución aí. Pódese intentar harmonizar o máximo posible, para que esa solución que agora pode ser dun 4 sexa dun 6 ou dun 7, pero o dano xa está feito.



Cando foi a última vez que estivo con Lara Méndez?

O mércores. Despois da xunta de goberno estivemos falando.



Non se lles ve moito xuntos.

Porque cando falamos estamos normalmente nos despachos e non hai ninguén máis.



Goza de saúde a coalición? Non hai ninguén que queira marchar, ninguén que queira que alguén marche...

A verdade é que está ben, e creo que se está a ver nos resultados que está a ter a cidade. Creo que é a mellor mostra e o que quere a xente: resultados. Levo oíndo que vai haber ruptura dende o 3 de xullo de 2019, que foi cando entramos no goberno, e van tres anos e tres meses e aínda non houbo, así que parece difícil.



Por falta de ganas non sería nalgunha ocasión.

Os gobernos de coalición son difíciles sempre, pero a veciñanza de Lugo dixo que non quería maiorías absolutas, entón, que temos que facer os políticos? Poñernos de acordo para sacar a cidade adiante. Iso crea debates e distensións, pero o positivo é darlle para diante.

Compiten a murais, a accións de accesibilidade, a ocio na rúa… Beneficia a cidade ou prexudica a caixa dos cartos?

Eu creo que se ve moito máis dinamismo na cidade, que a xente está contenta con toda a actividade que hai e con como está quedando Lugo, e ao final o Concello, a pesar de todas esas crises que que comentaba antes, está saneado. Eu creo que a cousa vai ben, porque os cartos estanse a gastar en cousas que a xente está vendo que son positivas.