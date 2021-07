El Fluvial tiene que decidir si recurre o solicita otro concurso para usar la orilla

La pelota está ahora en el tejado del Club Fluvial de Lugo, tras la reunión de más de dos horas de duración que mantuvieron el lunes representantes de esta entidad con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) para conocer los detalles de por qué el órgano de cuenca le denegó la renovación de la concesión para los próximos 20 años del uso de la zona de dominio público hidráulico.

El presidente del Club Fluvial, Tito Valledor, optó por posponer hasta este martes las explicaciones sobre la postura de la entidad a expensas de lo que acordase la junta directiva en la reunión que iba a celebrar a última hora de la tarde del lunes.

Sí dio a conocer su opinión el presidente de la hidrográfica, José Antonio Quiroga, quien ofreció "a predispoción total" de este organismo a "explicar e clarificar á directiva do Club Fluvial todos aqueles aspectos para se quere optar a unha nova concesión que non haxa dúbidas e que ese tercer intento, logo de dous fallidos, poida cristalizar en bo porto".

El presidente de la CHMS reiteró que la entidad de A Ponte tiene que tirar la piscina infantil y habilitar una servidumbre de paso

José Antonio Quiroga indicó que la CHMS "está desexosa de acabar con esta problemática en torno ao dominio público hidráulico", que recordó que en este caso es una superficie de 10.100 metros cuadrados.

ELEMENTOS IRRENUNCIABLES. La piscina infantil exterior y la servidumbre de paso son dos elementos innegociables. "Si ou si a piscina ten que desaparecer porque para unha piscina non é condición sine qua non estar metida no río porque aínda que date de 1964 ese tipo de actuacións en dominio público non prescriben", advirtió Quiroga.

El presidente de la CHMS también dejó claro que la entidad de A Ponte tiene que facilitar a pescadores o cualquier otro usuario una servidumbre de paso. "Non vale dicir que unha porta se abre ou se pecha, ten que ser un paso franco", precisó.

La directiva del Club Fluvial, que dará este lunes a conocer su postura, no podrá solicitar que se convoque otro concurso si recurre

EL USO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS. Está en el aire, o al menos lo están sus cierres, la continuidad de la pista polideportiva y de las de tenis. "Vaise a valorar, aínda que a lei di claramente que pode haber instalacións deportivas relacionadas co río. O tenis non o é. Pero se non presenta un obstáculo para as crecidas vaise estudiar, sempre coa mellor vontade desde a Confederación de facilitar as cousas", explicó Quiroga.

AVISO A NAVEGANTES. El presidente de la CHMS mostró la disposición de este organismo a convocar un nuevo concurso, si así lo solicita el Fluvial, para que le conceda el uso de la zona de dominio público hidráulico. No existe plazo alguno. Pero formuló dos advertencias. Por una parte, esa cita sería en concurrencia competitiva, es decir abierta a otras entidades. Y por otra parte, José Antonio Quiroga aseguró que si el club de A Ponte recurre a la vía judicial, mientras que no se resuelva ese proceso no podría solicitar la convocatoria de un nuevo concurso, por tercera vez.