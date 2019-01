El Fluvial calienta más el agua del vaso de usuarios que el de deportistas

Mantener a diferente temperatura el agua de dos vasos de una piscina es posible y de hecho el Club Fluvial de Lugo lo hace desde que se realizó la última remodelación de las instalaciones. De esta forma, en la zona que es utilizada por el grueso de los socios y para los cursillos de natación, el agua está habitualmente a 29,2 grados, mientras que la pileta más pequeña, que usan los deportistas del club para entrenarse, suele mantenerse a 27,3 grados.

Sin embargo, en la piscina municipal de Frigsa, que también dispone de dos vasos, no se puede calentar más el agua en una zona que en la otra, una circunstancia que está motivando quejas por parte de usuarios después de que el Concello decidiese hace meses bajar la temperatura desde los 30 grados a los 28,5 que hay en la actualidad, una medida que justifica porque era demasiado alta para la práctica de la natación. Además, la piscina municipal de As Pedreiras mantiene la misma temperatura que la de Frigsa, aunque en este caso no se registran tantas quejas de usuarios que creen que está demasiado fría.

Mientras, el portavoz del gobierno local y edil de deportes, Miguel Fernández, aclaró este miércoles que los parámetros que se manejan ahora en la piscina de Frigsa están dentro de la normativa, que fija que la temperatura del agua no puede bajar de los 25 grados ni ser superior a 30. De todos modos, admite que en momentos puntuales se han registrado bajadas de temperatura porque a veces es preciso reponer parte del agua de las piletas o, como ocurrió hace unas semanas, como consecuencia de una avería en la caldera que la calienta.

Fernández cree en todo caso que la única forma de conocer si el agua de la piscina de Frigsa está caliente, fría o la temperatura ajustada es a través de una encuesta entre los cerca de 600 usuarios que a diario tiene esta instalación municipal.

El concejal de deportes explica que ya tiene avanzado el mecanismo por el que se hará este sondeo, de tal forma que se prevé instalar una urna en la oficina de entrada a la piscina donde podrán votar una única vez y tras identificarse los abonados, cursillistas, así como otros usuarios como pueden ser grupos de asociaciones o deportistas del club Porta Miñá, que se entrenan en estas instalaciones.

Miguel Fernández explica que una vez se conozca el resultado de esta encuesta se tomará una decisión sobre la temperatura a la que se calentará el agua de esta piscina municipal.