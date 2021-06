La flor de Galicia que mueve molinos

Como las meigas. Como los hórreos. Como el queso de tetilla. Aunque más humilde y desconocida, la centaurea ultreiae es patrimonio de Galicia. Exclusivo, además, del monte Castelo, en la confluencia de los municipios coruñeses de Coristanco, Santa Comba, Tordoia y Val do Dubra. Quien quiera reconocer a esta planta perenne la puede buscar en claros de matorral y a la orilla de los caminos, identificable por la roseta que conforman sus hojas y las cabezuelas de hasta cuatro centímetros de diámetro de donde surgen flores de corola amarilla o, en algunas variantes, anaranjada. De esta manera, encontrará una especie que, no obstante, está en peligro de extinción, según figura en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Porque, aunque resistente, la centaurea ultreiae se enfrenta a la reducción y fragmentación de sus hábitats como consecuencia de transformaciones agrarias, al empuje de especies invasoras e incluso, como el Quijote, a molinos de viento.

No se puede desdeñar el poder de la centaurea ultreiae, que ya se ha hecho respetar obligado a introducir modificaciones en los proyectos eólicos de Greenalia en el propio monte Castelo y en los aledaños montes de Bustelo y Toural. Asimismo, entre las condiciones que dicta la Consellería de Medio Rural para dar luz verde a estas infraestructuras, está el convenio entre la empresa energética, la Axencia da Calidade Alimentaria (Agacal) —adscrita al departamento autonómico y que participa a través del Centro de Investigación Forestal de Lourizán— y la Universidade de Santiago (USC) para desarrollar un plan de conservación y recuperación de la especie, el cual contempla una exhaustiva evaluación de su situación actual, trasplantar ejemplares afectados por las construcciones y hasta expandir la centaurea ultreiae por toda su área potencial gracias a su reproducción in vitro. En este último punto es donde cobra protagonismo el grupo de investigación en Sistemas Silvopastorais de la USC, con sede en la Escola Politécnica Superior del Campus de Lugo, que estudiará la capacidad de germinación de sus semillas y pondrá a punto en sus laboratorios técnicas de multiplicación vegetativa que permitan obtener nuevas plantas para luego reintroducirlas sobre el terreno.

La centaurea ultreiae "es una especie muy peculiar, muy singular ", indica el coordinador de este equipo, Antonio Rigueiro, que explica que esta planta, que pertenece a la familia de las compuestas, crece "sobre unas rocas particulares", conocidas científicamente como de tipo ultrabásico, que aparecen en este monte y son escasas en el resto de la comunidad. "Es un endemismo gallego", resalta.

De hecho, esta especialización es una de las circunstancias que hace que la centaurea ultreiae sea tan rara. "No es una especie que esté en peligro porque tuviese un área muy amplia y luego por distintos factores, climáticos o antrópicos, se fuera reduciendo", sino que se trata de "una especie nueva, que solo existe ahí". En este sentido, el espacio que poblaba cuando la describió su compañero Francisco Javier Silva Pando, hace apenas unos lustros, "seguramente tampoco habrá variado" desde entonces. "Lo que pasa es que es un área reducida", apostilla el catedrático, quien con todo despeja los pronósticos agoreros acerca de la supervivencia de la especie. "Al menos a medio plazo no se prevé que vaya a sufrir grandes presiones que vayan a ponerla en peligro o conducirla a su desaparición", asevera.

Rigueiro explica que la centaurea ultreiae "se reproduce bastante bien" en los eucaliptales, por lo que las repoblaciones con estos árboles parecen no ponerla en jaque. También "se extiende con facilidad " con las rozas de las zonas de matorral, que "están avanzando de nuevo" en este entorno por el abandono de cultivos. Otra cosa es la construcción de los parques eólicos. De ahí el plan de recuperación establecido, que impone "limitaciones" para que el proyecto "no afecte negativamente" a la especie amenazada y, además, fija condiciones "que favorezcan su conservación y su expansión, como la eliminación de las especie exóticas en su área e introducciones de refuerzo que ayuden a mantener y a ampliar su área", apunta el ingeniero de montes.

MISIÓN CIENTÍFICA. "Lo que se pretende es que la especie se conserve y que no sufra menoscabo en su área. En eso estamos, esa es nuestra misión", subraya Rigueiro.

Una misión, pues, que llevará a cabo un análisis pormenorizado de todo el área de ocupación potencial de la centaurea ultreiae, con un estudio de su diversidad morfológica y genética que aporte las conclusiones científicas y técnicas necesarias para trazar la estrategia de protección. Esto incluye un censo y un mapeado de individuos que servirá asimismo para el traslado de ejemplares que puedan verse afectados por la instalación de los generadores eólicos.

El estudio genético de la población es imprescindible para comprobar si hay distintas variantes y genotipos, ya que la estabilidad genética de la especie se ha de tener en cuenta "sobre todo si se hacen acciones de reintroducción in situ", expone sobre esta tarea que recae en el grupo de Sistemas Silvopastorais de la Politécnica.

En particular, se encargará de investigar la reproducción sexual de la especie a partir de sus semillas, es decir, su capacidad germinativa. Y, a partir de las plantas que se obtengan en estos ensayos, desarrollará procedimientos de cultivo in vitro en laboratorio para incrementar el número de ejemplares a introducir. "Nuestra participación como grupo de investigación va dirigida a eso, a estudiar la capacidad de regeneración natural de la especie y, luego, a establecer protocolos para que se conserve, no sufra daños, no se merme su área e incluso a que esta pueda aumentar", resume Rigueiro. Las previsiones para garantizar la supervivencia de la centaurea ultreiae, dice, son "favorables". No por nada, es una planta capaz de mover molinos de viento.