Primo Banksy convierte a Ibai Llanos en el flautista de Hamelín

La última obra de Primo Banksy ya se puede ver en Lugo. El artista urbano anónimo plasmó en un muro de la Rúa das Fontes un flautista de Hamelín muy especial, convertido en Ibai Llanos, el popular streamer español.

La creación se puede contemplar en el jardín que hay frente a los institutos Anxel Fole y Muralla Romana, en A Piringalla.

El artista explicó a El Progreso lo que quería representar: "Quería chamar a atención sobre como cada día máis a xuventude, e non só a xuventude, está máis exposta as redes sociais. Somos followers, números, e non sabemos ben que nos deparará o futuro con todo isto, de aí a alusión ao flautista de Hamelin con Ibai Llanos".