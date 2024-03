La Fiscalía del TS replica al fallo que libró a un acusado de violar a un niño

Se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo tras ser acusado de violar a un menor en una aparcamiento de la capital y fue condenado a siete años de cárcel.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —en un cambio radical de criterio, que creó indignación en diferentes ámbitos— revisó el caso y absolvió al hombre al considerar que podría desconocer la edad de la víctima, quien reconoció que la relación fue consentida porque se quedó "en shock". A pesar de que la noticia cayó como un jarro de agua fría en el entorno del menor, el abogado de la familia, Javier Latorre, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo —para que se revoque la absolución— y la Fiscalía de dicho órgano acaba de dictar un auto apoyando su postura.

En este documento, el fiscal recuerda que el TSXG alegó que la presencia física del menor víctima del delito (15 años en el momento de la vista oral) "hubiese permitido apreciar su apariencia física, algo que solo pudo efectuarse a través de la visualización de la prueba preconstituida".

El fiscal cree que el acusado ni tan siquiera se planteó la edad del adolescente y alega que el fallo del TSXG carece de "racionalidad"

Para el fiscal del Supremo, esta afirmación lesionaría el derecho de defensa del menor, "en tanto que dicha prueba preconstituida fue autorizada por el tribunal, sin que la defensa objetara. La citada afirmación de la sala", añade, "priva de racionalidad a la sentencia para revocar la dictada en primera instancia, en tanto que supone una subrogación del tribunal de apelación en la valoración de la prueba para fundar una sentencia absolutoria".

El fiscal del TS recoge en su auto que, contrariamente a lo que indicó la Audiencia de Lugo, el TSXG estima que no quedó acreditado que el acusado tuviese conocimiento de que la persona con la que mantuvo una relación sexual era menor de 16 años. "Sin embargo, —señala— para reforzar su criterio, el TSXG hace una serie de consideraciones que suplantan la inmediación de la Audiencia y que quedan fuera de la cuestión. Si el menor no quería denunciar o si entró voluntariamente en el coche son cuestiones que escapan al contenido de la cuestión. La razón de la absolución es que el acusado no pudo tener en su fuero interno duda alguna de que la persona con la que había quedado para mantener relaciones sexuales era un menor de 14 años —por lo que hace prevalecer la presunción de inocencia—, a pesar de que la Audiencia no albergó duda alguna de que se trataba de un adolescente, cuya apariencia debería, cuando menos, plantear alguna duda al acusado, y este desdeñó plantearse ninguna".

Para el fiscal del TS, el razonamiento de la Audiencia "no es arbitrario y no es insuficiente para establecer la culpabilidad del acusado". Así, cree procedente que se anule la sentencia absolutoria dictada por el TSXG y se recupere "el pronunciamiento condenatorio de la primera instancia".

Con este auto, la sala segunda del Supremo tendrá que decidir ahora si admitir o no el recurso presentado por el letrado de la acusación particular. En la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Lugo, el acusado se mostró altivo, culpó al menor de mentir sobre su edad en internet y llegó incluso a alardear de su pene.