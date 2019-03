El fiscal pide prisión para cuatro jóvenes por robarle a otro una cajetilla de tabaco

El robo de una cajetilla de tabaco, que le costó a su propietario 4,30 euros, le puede salir mucho más cara a cuatro jóvenes, ya que la Fiscalía solicita para ellos penas de 4 a 5 años de cárcel. Los acusados -todos ellos con antecedentes penales- negaron los hechos en el juicio y afirmaron que el denunciante "miente".

El altercado se produjo el 8 de febrero de 2017, sobre las once y media de la noche, en un bar sito en la zona de Fontiñas, en la acera de enfrente de la Rúa Outono. Ese día, los acusados y otras personas habían "celebrado un cumpleaños" y acabaron la tarde "tomando unas cervezas" en ese establecimiento.

En un momento dado, un joven, al que conocían con anterioridad, entró en el bar a comprar tabaco. El camarero le activó la máquina expendedora y el chico metió las monedas y retiró la cajetilla. Justo en ese momento, uno de los acusados se acercó a él y le pidió que sacara otro paquete y que se lo entregara. El joven se limitó a negarse e intentó seguir su camino, pero, según la versión de la Fiscalía, el asaltante comenzó a darle manotazos en la mano y se la agarró con fuerza hasta que consiguió arrebatarle el tabaco que acababa de retirar.

Además, no contento con haber conseguido los cigarrillos, el joven le exigió dinero e intentó robarle el teléfono móvil que guardaba en un bolsillo del pantalón. Y mientras el asaltante le quitaba la cajetilla, los otros tres acusados rodearon supuestamente a la víctima y le propinaron varias patadas y puñetazos. "Estaban los tres a mi espalda y me golpearon, aunque no pude ver exactamente donde me pegaba cada uno", dijo el chico.

Finalmente, la víctima logró zafarse del asaltante y llamó al 091. Los agentes llegaron de inmediato al lugar y se encontraron a los cuatro acusados en el interior del bar, terminando tranquilamente sus consumiciones. La víctima, que sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha, denunció los hechos y los cuatro jóvenes fueron acusados de de robo con violencia y lesiones.