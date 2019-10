El fiscal pide cárcel para un conductor por arrollar a un peatón que lo insultó

El ministerio fiscal solicitó este miércoles una condena de dos años y medio de prisión para un conductor acusado de arrollar a un peatón en A Milagrosa porque lo insultó. El denunciante explicó que cruzó la vía en las inmediaciones de la Rúa Mallorca, fuera de un paso de peatones, y un vehículo —un BMW X3, que llevaba puesta la L en la parte trasera del vehículo— lo alcanzó con un lateral.

En ese momento, el peatón le dijo: "Novel de mierda; aprende a conducir", por lo que el conductor, según las declaraciones del afectado, frenó en seco, dio marcha atrás y lo atropelló. La víctima se cayó al suelo y sufrió lesiones en la cara y en una mano como consecuencia del siniestro, según su testimonio.

El conductor, sin embargo, negó totalmente los hechos y contó una versión muy distinta de lo sucedido. El joven explicó que se detuvo en un paso de cebra para dejar pasar al peatón. Acto seguido, reanudó la marcha y giró para incorporarse a otra calle y el hombre cruzó de nuevo la vía por un lugar inhabilitado para viandantes. "Dice que lo rocé con el coche, pero yo no lo vi. Si lo hice, no me di cuenta", dijo.

La Fiscalía alega que ambos se enzarzaron en una pelea de tráfico. Le pide 30 meses de prisión al piloto y multa de 360 euros al viandante

El chico asegura que el peatón se acercó a él y le propinó un puñetazo a través de la ventanilla del coche, por lo que sufrió lesiones en la nariz.

La defensa del conductor explicó que el peatón cambió su testimonio varias veces y recordó que, en su primera declaración ante la Policía Local, contó que el coche lo alcanzó al pasar. Sin embargo, meses después, modificó su versión y dijo que el joven había dado marcha atrás para arrollarlo de forma intencionada. "Los agentes confirmaron que el coche no tenía ningún golpe, ni marca, ni rastro de haber arrollado a nadie. Y si lo alcanzó fue sin darse cuenta porque el hombre cruzó de repente por le medio de la carretera. En cualquier caso, sería un accidente, sin ningún tipo de responsabilidad penal", dijo el letrado.

El fiscal alega que se produjo una discusión entre ambos, en la que el conductor alcanzó al peatón y este último lo golpeó. Así, pide dos años y medio para el primero y 360 euros de multa para el viandante. El juicio se celebró en el Penal 2 de Lugo.