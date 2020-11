El fiscal acusa a una mujer de estafar a siete lucenses con una falsa academia

La Fiscalía solicita dos años y medio de prisión para una mujer, E.S.C., a la que acusa de haber engañado al menos a siete lucenses a través de una academia que creó con el único fin estafar a personas que preparaban oposiciones. Sin tener preparación alguna ni profesores contratados, ofertaba a través de anuncios "todo tipo de formación, especialmente módulos profesionales de aproximadamente cuatrocientas clases y preparación para, aproximadamente, trescientas oposiciones distintas de empleo público de diversas administraciones y niveles, así como cursos de idiomas".

Desde 2012 y durante un par de años, desde un bajo alquilado en el que recibía a sus víctimas una a una en distintos horarios para que no coincidieran, E.S.C. se las arregló para que sus alumnos le fueran pagando por adelantado no solo las clases que no recibían, sino hasta los temarios que les facilitaba y que, según el escrito de acusación, eran material de editoriales para los que no tenía autorización. También les daba algunas hojas de test, que luego le entregaban a ella para que los corrigiera. Solo iban a la academia, en la que no trabajaba nadie, cuando ella los citaba y solo para entregar y corregir los test.

La acusada, detalla la Fiscalía, consiguió convencer a los afectados de que pronto iban a convocarse distintas oposiciones por parte de la Xunta y de que si las preparaban en su academia tenía los contactos necesarios para asegurarles alguno de los puestos. Para ello se hacía pasar también por funcionaria autonómica y alardeaba de contactos. A las personas que dudaban o que no disponían de suficiente dinero, las presionaba con llamadas en las que advertía que si no se decidían rápido ofrecería las plazas a otras.

La acusada tenía una cita ayer en juzgado Penal 1 de Lugo para intentar llegar a un acuerdo previo al juicio con el ministerio público y las partes afectadas, acuerdo que finalmente no se produjo, por lo que habrá vista oral.

Se da la circunstancia de que E.S.C. se trasladó posteriormente a Holanda, donde también dejó de huella de su paso: en ese país fue condenada en firme en 2017 por un delito de hurto o robo, según figura en sus antecedentes.

A una víctima la engañó dos veces

El caso de una de la víctimas que relata el escrito de acusación da una muestra de la desfachatez con la que supuestamente actuaba la acusada, ya que llegó a estafar dos veces a la misma persona.



Se trata de un hombre al que en 2012 convenció de que iban a salir unas oposiciones a conductor de la Xunta, diputaciones y ayuntamientos y le garantizó, previo pago de 1.800 euros, que con sus clases aprobaría. Después mantuvo el engaño durante meses, cobrándole 300 euros al mes. Finalmente, en 2014, y en vista de que las oposiciones no se convocaban, convenció al hombre para que comenzara a prepararse unas de Correos, por las que le cobró otros mil euros.



Un total de 11.500 euros

Durante la investigación, se determinó que las personas estafadas seguramente fueron muchas más, aunque solo siete están presentes en este caso. A ellas les estafó 11.500 euros.