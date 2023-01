La firma de seguridad dice que avisó del riesgo en la fiesta del tumulto

La empresa que se encargó de la seguridad en la fiesta de Nochevieja en la que cientos de jóvenes se vieron inmersos en un peligroso tumulto cuando trataban de acceder al guardarropa quiso salir al paso de los críticas recibidas por el propietario de la sala y por los organizadores del evento. Estos habían coincidió en señalar la "poca profesionalidad" de los vigilantes de seguridad como causa de los problemas. Sin embargo, la empresa aclaró que fueron sala y organización los responsables de hacer el plan de seguridad y que los vigilantes les advirtieron varias veces del peligro que suponía mantener el ropero en ese lugar.

Hay que recordar que el caos se desató al finalizar la fiesta, en torno a las 5.30 horas, cuando los cientos de jóvenes presentes se dispusieron a recoger sus abrigos. El acceso al guardarropa era a través de unas estrechas escaleras, que a los pocos minutos quedaron totalmente colapsadas y con los jovenes atrapados. Para solucionarlo tuvieron que acudir diez patrullas policiales.

Los organizadores culparon a los vigilantes de seguridad por no saber controlar las filas. No obstante, Carmen Rey, responsable de la firma de seguridad, explicó que ellos era profesionales con mucha experiencia que no tuvieron nada que ver con el ropero. De hecho, indicó que sus empleados alertaron a los responsables de la fiesta de que era muy peligroso el guardarropa en ese lugar, y que debía estar cerca de la salida y en un lugar amplio.

El sindicato CIG Servicios, que también salió en defensa de los trabajadores, fue más allá y asegura que uno de los que avisó recibió como respuesta: "No te pongas sibarita o vamos a tener que llamar a tu empresa para que mande a otro".

Carmen Rey, que aclara que a su empresa la contrató la propiedad de la sala pero no se le solicitó el plan de seguridad, indicó que el contrato era de cuatro personas de 1.15 a 6.15 horas, y que llegado ese momento la organización envió a sus hombres para casa para no pagar más pese a que ya estaba formado el tumulto. "Incluso luego, a las 8.00 horas, nos volvieron a llamar para que mandáramos a otros dos hombres porque se lo había reclamado la Policía. Estuvieron allí hasta las 10.00 horas".

"Es normal que la gente esté molesta", razona la gerente de la empresa, "pero echar la culpa a los de seguridad es como echársela a los de la limpieza. Nuestros vigilantes están muy dolidos". La empresa esperará a la conclusión del informe policial para estudiar medidas.