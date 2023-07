Lugo Transforma capta a la catalana Techaway con 500.000 euros

La empresa catalana Techaway, creada hace un año en Barcelona por Mónica Fernández, una emprendedora digital que en realidad tiene 15 años de experiencia en el sector, acaba de instalarse en Lugo gracias a los 500.000 euros comprometidos por el fondo Lugo Transforma. Ya ha recibido 300.000 euros para una ampliación de capital y los 200.000 euros están sujetos al cumplimiento de hitos.

La empresa se ha instalado provisionalmente en un local de la Rúa da Raíña, cuenta con cinco trabajadores con un eminente carácter digital y su plan es contratar a otros veinte "en los próximos años". De hecho, ya tiene en marcha procesos de selección de desarrolladores de negocio. También prevé incorporar desarrolladores de software y personal de mercadotecnia, explicó la fundadora durante el anuncio del traslado de la empresa a Lugo, realizado junto a la alcaldesa, Lara Méndez, la CEO de Techaway, Alaitz Blanquer; miembros de Torsa Capital, la empresa que gestiona el Lugo Transforma, y el interventor del Concello, Manuel Vázquez.

Lugo Transforma prevé movilizar 12 millones de euros (once de presupuesto municipal) en diez años para apoyar la implantación o el crecimiento de en torno a 50 empresas, con el objetivo de crear unos mil empleos directos. Techaway es la cuarta firma que recibe financiación, tras la startup de software jurídico LexDigo (300.000 euros); Innogando (300.000 euros), que desarrolla y comercializa sistemas de monotorización de animales, e Inverbis Analytics (400.000 euros), que analiza datos para mejorar procesos tanto en empresas privadas como en administraciones públicas. Las dos primeras son lucenses (Innogando nació en Abadín) e Inverbis es una spin-off de la USC y Citius y estaba en Santiago antes de trasladarse a Lugo.

Techaway valoró varias fórmulas y lugares para poder crecer, como el traslado a una ciudad del sur, pero se decantó por Lugo por que Lugo Transforma es "un instrumento financiero muy bueno" y porque la ciudad y la comunidad tienen un ecosistema tecnológico y empresarial potente y conectado, explicó la fundadora.

Techaway desarrolla y comercializa toda la infraestructura tecnológica que se necesita para la instalación y la gestión de un puesto de trabajo en remoto, una modalidad laboral en auge tras la pandemia. Fernández reconoció que la emergencia sanitaria aceleró la materialización de un proyecto empresarial que llevaba años en su cabeza pero que no se hizo realidad hasta que no se dieron las condiciones necesarias: el uso masivo de internet por parte de las empresas y la popularización del trabajo en nube.

El servicio de Techaway reduce costes y tiempo a las empresas, permitiendo que estas se centren en su negocio principal, porque es capaz de habilitar tecnológicamente un puesto de trabajo en pocos días y de dar soluciones informáticas inmediatas, aseguró Fernández.

Presentación de Techaway este martes en el concello. EP

La emprendedora agradeció al Concello de Lugo la ayuda financiera y animó a las ciudades a apostar por este tipo de instrumentos para atraer empresas, empleo y talento, ya que firmas como la suya, "de alto crecimiento, que no tienen techo", necesitan financiación para crecer. Es, además, una oportunidad para captar y atraer a los llamados "nómadas digitales", empleados que teletrabajan y que buscan para ello lugares más cómodos para vivir que las grandes ciudades.

La alcaldesa, Lara Méndez, mostró su satisfacción por la apuesta de esta startup de "contribuír a situar a Lugo como un polo de atracción para o emprendemento tecnolóxico".

Méndez destacó que la llegada de Techaway ejemplifica la razón de ser de Lugo Transforma, que no es otro que la atracción de empresas innovadoras surgidas en otros lugares, "converténdonos nun referente para a captación de talento", afirmó.

Lugo Tranforma dio apoyo financiero a cuatro proyectos desde su puesta en marcha, en 2022, y en este momento se están analizando otros 34. "Hai tres ou catro propostas que están moi avanzadas, prevemos celebrar o próximo comité de investimento no último trimestre do ano co fin de rematar 2023 cunha decena de empresas xa incorporadas ao fondo", explicó la alcaldesa.

Torsa Capital es la empresa que gestiona el Lugo Transforma, por lo que recibirá 2,1 millones de euros. Su consejero delegado, Jesús Torres, es aún más optimista que Méndez y cree que antes de agosto podría incorporarse otra empresa al fondo, "o quizás dos", porque el ritmo de captación va "in crescendo", explicó.