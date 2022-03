Fingoi contará cunha plataforma única, nunha nova actuación do Concello

O Tenente de Alcalde, Rubén Arroxo, anunciou que veñen de comezar os traballos de humanizacion de Fingoi de Abaixo, onde se aplicará o modelo de plataforma única, que permitirá adicar o espazo ao tránsito peonil sen afectar ás prazas de estacionamento da zona. "Trátase dun proxecto importante para a mellora da accesibilidade no barrio, no que apostamos polo modelo de plataforma única con preferencia peonil, dado que se trata dunha zona na que o tráfico maiormente é residencial", explicou Rubén Arroxo.

Na actualidade, as beirarrúas da zona non chegan a cubrir o ancho mínimo esixido pola lexislación, e o asfalto conta cunha banda de rodadura moi deteriorada, o que afecta tanto á seguridade viaria como á capacidade de evacuación de augas pluviais. O Tenente Alcalde explicou que "o modelo de plataforma única que se vai aplicar nestas zonas demostrou a súa viabilidade en rúas estreitas como as de Fingoi de Abaixo".

Xunto coa transformación da zona, renovarase tamén o alumeamento público, avanzando na implantación de luminarias led, que contan con consumos inferiores á instalación actual, e cunha tonalidade máis agradable. Rubén Arroxo explicou que "o novo alumeamento mellorará a seguridade da zona, ao contarse cunha iluminación máis uniforme, ao mesmo tempo que se mellora a estética da zona e se reduce o consumo enerxético".

A actuación supón un investimento de 111.979 euros e terá un prazo de execución de 4 meses.