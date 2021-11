La ampliación del polígono de As Gándaras estará lista a finales de este mes

Xestur prevé entregar a finales de este mes la ampliación del parque empresarial de As Gándaras, cuya urbanización está ultimando. Así lo dieron a conocer los técnicos de la empresa pública de suelo al delegado territorial de Xunta en Lugo, Javier Arias, y a la alcaldesa Lara Méndez, durante la visita que realizaron este martes a las obras, en las que se han invertido 2,6 millones de euros.

La ampliación supone 97.691 metros cuadrados, que se destinarán a una docena de parcelas y a servicios. Una de ellas, de más de 25.000 metros cuadrados, está destinada a un almacén de materiales de construcción y reforma de una multinacional francesa. La mayoría, nueve, serán de unos 1.000 cada una, que es la superficie que más demanda tiene.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cederá al Concello de Lugo los viales, una plaza pública de más de 6.000 metros cuadrados y un aparcamiento de 20.000 con 380 plazas.

La Xunta está a punto de adjudicar las obras de la tercera fase del parque de As Gándaras, con una inversión de más de 1,6 millones

Javier Arias anunció que ya están en proceso de adjudicación las obras de la tercera fase, licitadas en el pasado mes de octubre por más de 1,6 millones, con una superficie de 55.768 metros cuadrados, en la que se acondicionarán 27 parcelas.

Lara Méndez pidió que se agilice esa nueva urbanización para que Lugo "non perda oportunidades económicas nun momento, ademais, no que desde o Concello estamos a impulsar a captación de investimentos co fin de que se asenten negocios na cidade e se poida crear emprego".