Fin de semana de terrazas completas y ocio nocturno hasta las tres en Lugo

Desde este sábado las terrazas de bares y restaurantes pueden estar al cien por cien y al ocio nocturno se le permite abrir hasta las tres de la madrugada en toda la provincia de Lugo, salvo en Rábade, que está en nivel alto.

Los escalones medio y bajo dan esa posibilidad, en pleno mes de agosto y con buena temperatura, con lo cual la hostelería espera un aluvión de gente. En interiores, el aforo sigue siendo del 50 por ciento en bares y locales de restauración.

Esta nueva situación está motivada por la bajada de incidencia, aunque quizá no ser duradera. De hecho, el aumento de casos en Monforte podría cambiar a esta localidad de nivel, pero no este fin de semana. Ya no hay ninguna gran ciudad gallega en nivel alto, al pasar también al medio A Coruña y Vigo.

En cuanto al último cambio de restricciones por parte de la Xunta, el presidente de los hosteleros de Lugo, Cheché Real, se ha mostrado "medianamente satisfecho". "Queremos más para llegar a conseguir el cien por cien de nuestros espacios y recuperar el cien por cien de nuestros horarios", reconoció.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el de Presidencia, Alfonso Rueda, mantuvieron una reunión con el sector de la hostelería, la primera tras suspender el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la semana pasada, la exigencia de certificado de covid o prueba diagnóstica negativa para entrar en los locales.

En este encuentro, la Xunta planteó al sector un modelo con "más flexibilidad" para organizar la actividad de manera "más planificada" y no tan pendiente de la incidencia acumulada en cada municipio, como sucede hasta ahora.

Se trata de un "modelo evolucionado", según el conselleiro, que los representantes del sector "recibieron bien", asegura, aunque falta "pulirlo y ajustarlo" con las alegaciones del propio sector y el análisis del comité clínico del próximo martes, antes de presentarlo "si finalmente fructifica".

El modelo propuesto implica una ampliación por tramos, en un total de tres niveles, de los aforos de los locales en base al cumplimiento por parte de los mismos de una serie de medidas anticovid extraordinarias.

La Xunta no se plantea, de momento, ni recuperar la actividad en las barras de los locales ni ampliar los horarios, según afirma el conselleiro. Entre las medidas extraordinarias que permitirían pasar al siguiente tramo de aforo están cuestiones como la instalación de medidores de CO2 con sondas para limpiar el aire, o uso de menús QR, emplear manteles de un solo uso o realizar un mayor limpieza periódica de los locales.

"Se aplicarían controles sencillos y verificables que permitan a los establecimientos hacer una autoevalución", explica el presidente de la Federación de hosteleros de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros, quien se mostró dispuesto a hacer "todo lo que sea para poder trabajar".

El TSXG dice que el certificado no era "idóneo ni necesario"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio a conocer el auto, cuyo fallo se comunicó el pasado sábado, por el que suspendió la obligatoriedad de presentar el certificado covid para entrar en los locales de hostelería, al considerar que no era "idóneo" ni "necesario".

Demonizar al sector. Aparte de considerar que su obligatoriedad puede afectar a derechos fundamentales relacionados con la intimidad y la protección de datos, cree que la medida que suponía "demonizar al sector" y que "no hay datos significativos que indiquen" su "eficacia" durante los días en los que estuvo implantada.

Sarria: nueva norma con pocos cambios en la realidad



En el restaurante Santiago, en el Malecón, los cambios que se implantan hoy apenas se van a notar en la realidad. Pasarán de las once mesas que tenían hasta el momento habilitadas a 13. "Se queremos seguir mantendo as distancias de dous metros e medio, isto é o que podemos facer co espazo que temos" dicen desde el local, donde se sienten "algo cansados de todas estas normas, especialmente a de non fumar na terraza. Hai xente á que lle custa entendelo", lamentan.

Vilalba: un aliciente para las fiestas de San Ramón



"En Vilalba trabállase por épocas. Nadal, San Ramón... Tiñamos moita incerteza se había ou non festas, e que finalmente haxa actividades e coincida co aumentos dos aforos, é un alivio dobre", asegura Alberto Martínez, socio de A Esmorga La Pravia, un negocio que abrió sus puertas hace poco en la alameda Basanta Olano. "As poucas épocas nas que temos traballo se temos limitados os aforos, faise máis difícil saír adiante", dice, mientras se afana en dejar lista su terraza.

Viveiro: un "alivio" que permitan trabajar con normalidad



El gerente del restaurante O Fumeiro de Covas, en Viveiro, que habilitó una terraza del verano considera "un alivio, unha axuda importante" poder usar toda la capacidad al bajar la incidencia de covid en el concello. Jesús Míguez indica que "xa nos deixa traballar con máis normalidade, pero aínda queda o interior, esperemos que non haxa máis brotes". También destaca que "este verán hai máis xente que outros anos, estase traballando moi ben, con moita xente".