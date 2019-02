Las papeleras antivandálicas lucenses son sustituidas por recipientes de aluminio

Las papeleras de fundición que todavía se ven en el casco histórico y otras zonas de la ciudad están siendo sustituidas por recipientes de aluminio, una decisión que según el gobierno local busca hacer más seguro y fácil su vaciado por parte de los operarios del servicio de limpieza, así como evitar robos de tapas. Los argumentos no valen, sin embargo, para el empresario que las fabricó en los años noventa en base a un diseño que trajo de París el entonces concejal Joaquín García Díez.

El lucense José Luis Otero sostiene que el hecho de que lleven un cuarto de siglo instaladas y de que no haya constancia de accidentes de los trabajadores del servicio de limpieza acredita que las papeleras de fundición "fue la compra más rentable del Ayuntamiento en toda su historia". Aclara, para dejar patente que no le mueve interés económico, que su negocio no está en las papeleras, sino en otros productos de fundición.

El empresario admite que la tapa de estas papeleras "tiene un cierto peso" y cree que el hecho de que algunas hayan desaparecido no se debe tanto a robos -"el kilo de hierro en chatarra está en 0,18 euros"- como quizás a un mal uso y a un deficiente mantenimiento. Explica que la tapa lleva una cadena para evitar que, al abrirla, la bisagra rompa, y que si la cadena se deja fuera puede acabar provocando que la bisagra rompa. "En este caso simplemente hay que arreglarlo con unos tornillos", explica.

Otero apunta la ventaja de estas papeleras antivandálicas frente a las de plástico o de metal, que son mucho más vulnerables a la acción de los vándalos y a accidentes.