Filtraciones de agua llevan a 12 bloques de O Castiñeiro al límite, sin luz y servicios

Los vecinos de cuatro edificios del entorno de la Praza de O Castiñeiro, que suman doce portales de viviendas, llevan semanas al límite. Sufren filtraciones de aguas limpias y sucias a garajes, ascensores y rochos, lo que inutiliza estos servicios, y continuos cortes eléctricos derivados de las inundaciones que sufre un transformador situado en las inmediaciones, así como varias canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

Las filtraciones de agua son un problema que algunos de esos edificios llevan años sufriendo, asegura una de las afectadas, Verónica Ramos, presidenta de la comunidad de propietarios del número 138 de Lamas de Prado. Sin embargo, el problema ha ido agravándose desde que, justo a partir del San Froilán, empezara a llover y apenas cesara. Las entradas de agua en los bloques de viviendas, y también en negocios del entorno, son mayores porque, a raíz de la reforma de la Rúa Lamas de Prado y de la elevación de la calzada justo frente a la plaza, el agua se embalsa más. Es un problema reconocido por la concejalía de Infraestruturas, que dirige el nacionalista Álex Penas. En el pleno de octubre se comprometió a revisar la red de saneamiento.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión verdaderamente grave en las últimas semanas, cuando empezó a inundarse el transformador eléctrico que Begasa tiene en la zona y abastece esos edificios. Los cortes de energía son continuos. Begasa tuvo que colocar una bomba para achicar agua, que no dio resultado porque todo apunta a que la red de saneamiento está atascada. El problema obligó a cambiar el transformador, tarea que la compañía llevó a cabo el martes y que a su vez dio lugar a otro no menor.

La compañía informó a las comunidades de propietarios de que iba a colocar un generador mientras realizaba el cambio, pero algunos vecinos no vieron o no atendieron a la advertencia, hubo un pico de consumo y se quemaron muchos electrodomésticos, explicaba el martes a mediodía Verónica, al borde del colapso tras muchos días en un sinvivir. "Acaban de avisarnos que no edificio do Teixo (tres portales) todas as bombas de achique dos garaxes están queimadas. Cremos que a porta do garaxe tamén se estropeou e imos avisar os técnicos dos ascensores porque temos medo que acaben queimándose tamén ou que pase algo", relataba.

El problema derivado de la inundación del transformador afecta a cuatro edificios de la zona, con doce portales que dan a las calles Lamas de Prado, Praza do Castiñeiro, Ramón Beberide, Lorenzo Varela y Ramón Piñeiro.

La impotencia y el enfado de esta vecina y de otros muchos son mayúsculos porque, según explican, llevan semanas informando al Concello de esta situación y aseguran que no hallan respuesta.

El gobierno local explicó el martes que lleva días buscando el origen de los problemas que se están dando en la zona, que todo apunta a que son varios y distintos. Además del admitido con la reforma de Lamas de Prado, se han detectado problemas en dos puntos de la red de saneamiento que originan las filtraciones al centro de transformación de Begasa y a las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

Por otro lado, se sospecha de que algunas de las filtraciones que sufren las viviendas podrían estar relacionadas con la obra del aparcamiento disuasorio de la Rúa Ramón Piñeiro. El martes, técnicos del Concello y de la empresa iban a comprobarlo. "Estamos sobre o problema dende a concellería de Transición Ecolóxica, e en coordinación coa de Infraestruturas", asegura el gobierno local.

Uno de los edificios afectados. VICTORIA RODRÍGUEZ

El Concello admite fallos en el saneamiento y busca soluciones, pero los vecinos no ven respuesta

La lluvia caía incesante el martes a mediodía y Verónica Ramos, vecina del número 138 de Lamas de Prado, hacía cuentas de qué situación se iban a encontrar ella y el resto de vecinos afectados. "No Lorenzo Varela, 2, xa había estes días tres dedos de auga, non poden meter os coches. No meu edificio [O Teixo, con cuatro portales] levamos xa seis ou sete partes ao seguro, e acabamos de saber que as bombas de achique están queimadas. Vannos botar do seguro e quen se vai facer cargo de todo o gasto? ", se preguntaba este vecina, que cifra en algo más de 200 los pisos damnificados.

La situación en O Castiñeiro es extremadamente delicada en este momento, pero los problemas vienen de viejo. "Eu levo catorce anos no meu edificio e hai informes periciais xa dende 2018. Os rochos están inservibles", relata como ejemplo. "E agora xa non só temos filtracións senón que nos entran augas fecais e temos un foco de infección".

Eu levo catorce anos no meu edificio e hai informes periciais xa dende 2018. Os rochos están inservibles"

Esta vecina cree que buena parte de los problemas se deben a una red de saneamiento vieja y precaria y explica que se han agravado con la reforma de Lamas de Prado. Siente que vive en "un barrio de segunda" y asegura que en los últimos años se ha deteriorado aún más, no solo a nivel de infraestructuras sino de convivencia y de seguridad.

El gobierno local asegura que está encima del problema y buscando soluciones. La red de sumideros ha sido revisada varias veces y se ha comprobado que el agua circula, explicó el concejal de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández. Sobre el resto de la red de saneamiento, insistió en que se localizó el problema que afecta al transformador eléctrico y que se están haciendo indagaciones para conocer el origen de las filtraciones que sufren las viviendas, que son tanto de aguas limpias como sucias.

"Hai afectadas case 200 familias"

El PP anunció que llevará el problema de O Castiñeiro a una de las comisiones municipales que se celebrará la próxima semana, previa a la celebración del pleno municipal.

"Son case 200 familias as que conviven coas consecuencias que provocan as augas pluviais e, dende hai uns días, cos problemas de saúde pública motivados por fugas de augas residuais", recalcaba el martes el PP, que el fin de semana estuvo con los vecinos afectados.

El PP preguntará al gobierno local sobre cómo tiene previsto solucionar las filtraciones y las inundaciones que afectan a los edificios O Teixo (tres portales de viviendas que dan a Lamas de Prado, 138; Praza do Castiñeiro, 7, y Ramón Beberide, 1), O Buxo (cuatro portales con fachada a Ramón Beberide, 3, 5, 7 y 9), O Breixo (cuatro portales que dan a la Rúa Lorenzo Varela y a Ramón Piñeiro) y al edificio Lorenzo Varela, 2.