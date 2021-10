Carmen Lence: "En las fiestas sobran los que llevan sus frustraciones hacia inmigrantes"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

El primer recuerdo es una sensación de mucha gente, mucho follón y muchas luces. Era una ocasión muy familiar en la que íbamos a comer con mis abuelos. Recuerdo también tener churros para desayunar y las barracas. Un recuerdo de alegría, divertido, de mi niñez y de pasármelo realmente bien.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

No recuerdo una fecha exacta pero el mejor fue cuando ya podía ir sin mis padres. Iba con mis amigos y me podía montar en las atracciones y comer las chuches que me diera la gana (risas). Esa sensación de libertad, de montarme en la noria o en El Pulpo, hizo que fuera el mejor San Froilán.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

Pues recuerdo uno de Coque Malla que me había gustado muchísimo. Yo era muy fan de Siniestro Total, lo que no recuerdo es si los vi en Lugo o no, lo que si recuerdo es haber estado con el cantante de Siniestro en Lugo durante un San Froilán.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

No volvería a ir al pulpo sin reservar. Aún reservando te podías pasar dos horas esperando. Lo principal es ir siempre con amigos porque es mucho más divertido y, por supuesto, reservar.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Me quedo con el Tren de la Bruja porque era muy divertido. Fui de pequeña y con mis hijos y les hizo mucha gracia el señor vestido de bruja (risas)... que más que miedo daba risa.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

En lo que más he gastado es en subirme a las atracciones, yo era muy de barracas. Siempre iba con mi hermano al puesto de pegar tiros de balines, era lo que más le gustaba. Ahora mismo, si fuera al ferial con mis hijos pues en lo que más gastaría sería en las barracas, seguro, porque siempre se quieren montar. Y yo, pues en el pulpo de las casetas, y en tomarme un buen vinito para acompañarlo. A mi edad nos lo gastamos todo en comer (risas).

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Incluiría en el programa de las fiestas el concepto de teatro en la calle. Es algo sorprendente y que no se ve nada en Lugo. Es una opción distinta a los conciertos, que los ha habido siempre. Una de las cosas más bonitas que tiene Lugo es la fiesta de Arde Lucus que es un poco como teatro por la calle. Me gustaría que hubiera grupos de teatro de gente joven, con ideas diferentes y que hicieran cosas por la calle que sorprendan. Que de repente haya algo por la calle que haga que la gente se quede pensando si es verdad o no es verdad. En definitiva, que llamen la atención. Esto serviría para apoyar a este tipo de grupos de teatro alternativo que están hoy en día un poco desamparados. Al San Froilán le sobra la gente que lo utiliza para emborracharse y dejarlo todo sucio; sobran aquellos que lo usan para llevar todas sus frustraciones hacia inmigrantes que están intentando ganarse la vida, y sobra la intolerancia de alguna gente. También prescindiría de los atascos (risas).