Las fiestas de San Froilán costaron 1,1 millones y la mitad lo pagó el Concello

El coste total de las pasadas fiestas de San Froilán ascendió a 1.157.603 euros, la mitad de los cuales —579.540— llegó por las las aportaciones de patrocinadores, los ingresos derivados de los barraquistas, las casetas de pulpo y los calderos, mientras que la otra parte —578.062— la asumió el Concello. Los datos fueron dados a conocer ayer por la concejala de Cultura, Maite Ferreiro, durante la reunión de la comisión de fiestas, donde la edil nacionalista destacó que esta había sido la edición "máis social" del San Froilán.

Así, explicó que hubo más de 200 actividades, de las cuales más de 100 fueron musicales, que participaron más de 50 grupos lucenses y que estuvieron repartidas en cuatro escenarios principales con sus correspondientes equipos de son y luces. También indicó Ferreiro que uno de sus costes principales de las patronales fue la infraestructura eléctrica que abastece al recinto ferial, las viviendas de los barraquitas, el alumbrado ornamental y los escenarios.

"Foron unhas festas espectaculares e temos que facer delas un atractivo para o turismo, seguir converténdoas nas grandes festas do outono galego", comentó la responsable de Cultura, que añadió que el programa "foi completo e para todos os gustos".

CRÍTICAS DEL PP. Sin embargo, la concejala popular Beatriz Vázquez, hizo un balance diferente y consideró excesivo el coste de las fiestas "pese a non contar cun cartel de tirón". Aun así, valoró que, "pese ao descafeinado do programa, as patronais do ano pasado contaron con numerosos visitantes no recinto feiral".

La edil instó además al equipo de gobierno a trabajar para que en el San Froilán 2023 pueda haber "algunha actuación importante aproveitando que as axendas dos artistas aínda non se pecharon".