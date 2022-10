La fiesta se dispersa sin diluirse gracias a la variedad de los actos

La ciudad vivió con bastantes ganas sus primeros días de fiesta, en los que se confirmó, al menos por ahora, el acierto de los organizadores al apostar por el número de las actividades en lugar de por su intensidad o su fama. La noche del martes al miércoles y el Día de San Froilán los ciudadanos cambiaron las aglomeraciones que otros años caracterizaban y servían de medida para las patronales por un criterio más selectivo que no restó animación a la fiesta.

En esencia, el día del patrono de Lugo y su víspera se comportaron como cabría esperar: mucha gente disfrutando de la fiesta, pero sin grandes aglomeraciones ni colas debido a que se trata de un festivo local con participación fundamentalmente capitalina.

No obstante, parece que en la capital había ganas de un San Froilán como los de antes, sin restricciones. La gente pobló durante la noche y el día de este miércoles las calles del centro y los espacios del recinto ferial, aunque en muy pocos momentos y lugares se pudo hablar de abarrote. Restaurantes, bares y pubs estaban servidos de clientela, pero no había problemas para pedir. No era difícil encontrar mesa en una terraza pese a que todas estaban muy animadas y las largas colas que otros días se suelen formar en algunas de la atracciones más reclamadas tampoco se formaron, aunque en el ferial nunca faltó gente.

VICTORIA RODRÍGUEZ

Por poner un ejemplo, las tradicionales casetas del pulpo de la cuestas del Parque apenas tenían sitios vacíos, pero no había problemas para comer porque tampoco se veían las habituales y molestas colas a sus puertas. Pasa con el pulpo probablemente lo mismo que con las actividades festivas, que la dispersión ayuda y muchos lucenses decidieron disfrutar de la tradicional comida sanfroilanera en algunos de los muchos calderos que se han instalado en locales de hostelería fuera del ferial.

Sin atascos

Tampoco se detectaron en el centro los temidos problemas de tráfico y atascos. Por el contrario, eran perceptibles por buena parte de las calles de la ciudad grupos de ciudadanos, familias y parejas que habían optado por desplazarse al centro caminando, quizás señal de que la ciudadanía va asumiendo que el coche no es un elemento bien recibido en las proximidades del casco histórico. Habrá que esperar, no obstante, al fin de semana y a la llegada masiva de visitantes para comprobar si esto es una regla o solo un espejismo.

VICTORIA RODRÍGUEZ

En esta línea, el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, asistía este miércoles por la mañana a algunas de las actividades organizadas y definía la festividad del patrón como "o primeiro día cunha gran selección de actividades de calidade nas distintas rúas de Lugo". El concejal nacionalista animó a los vecinos "a asistir ao primeiro San Froilán sen restriccións despois de dous anos de pandemia", e insistió en que las patronales de este año "contan cun amplo programa no que todas as veciñas e veciños de Lugo poderán atopar actividades do seu gusto".

VICTORIA RODRÍGUEZ

Es el argumento del BNG para defender una apuesta de la concejala Maite Ferreiro que ha cosechado algunos rechazos, fundamentalmente por la ausencia de grandes nombres del panorama musical que pudieran tener un tirón suficiente para convertir Lugo en una referencia.

Fiesta sin agobios

Habrá que esperar a que el San Froilán avance más para poder determinar quién tenía razón, aunque de momento lo registrado en la noche de este miércoles parece apoyar la tesis de los organizadores: hubo actuaciones de los más diversos estilos en seis plazas diferentes del centro casi a la vez o con muy poca diferencia y en todos ellos se pudo ver una notable presencia de público. La animación, de este modo, se repartió de manera que no hubo demasiados agobios para que cualquiera pudiera disfrutar de su elección y, a la vez, la sensación general seguía siendo de fiesta grande.

Otra de características que destacan desde el Concello es su intento de llevar el San Froilán a todos los barrios y no ceñir la fiesta al casco histórico, el ferial y la Horta do Seminario. La mayor parte de estos actos "descentralizados" son actuaciones de grupos de música y baile tradicional, aunque este miércoles por la tarde, por ejemplo, el Mago Antón llevó su espectáculo hasta la Praza Agro do Rolo.

Xacobeo

Arroxo critica que la Xunta no organice nada

Rubén Arroxo lamentó este miércoles, una vez comenzadas las fiestas, que "a Xunta de Galicia continúe a deixar a Lugo de lado, neste caso esquecendo a gran festa do outono galego" El teniente de alcaldesa y portavoz del BNG considera que el área de Cultura programó "un San Froilán con máis de 200 actividades buscando que, despois de dous anos de pandemia, toda a veciñanza de Lugo poida desfrutar da gran festa do outono galego", Sin embargo, añadió, "a Xunta de Galicia debería terse implicado nas festas de Lugo do mesmo xeito que fixo noutras cidades".



Actividad de calidad

El teniente de alcaldesa recordó que desde el área de Cultura se pidió a Gobierno gallego que incluyese el San Froilán en la programación del Xacobeo 2022, con alguna actividad cultural de calidad. "Vemos unha vez máis que a Xunta esquece á veciñanza de Lugo, engadindo un elemento novo á lista das débedas que teñen con Lugo", concluye el concejal.