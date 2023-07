O fiel escudeiro de Núñez Feijóo

Se algo define a Francisco Conde é a súa lealdade con Alberto Núñez Feijóo, que o reclamou para poñerse á fronte da Consellería de Economía e Facenda no ano 2012, en substitución do vigués Javier Guerra. Conde, que xa asesoraba en materia económica o Goberno galego desde 2009, atendeu a chamada do presidente, do mesmo xeito que agora acepta a proposta de volver á capital como deputado no Congreso e, se se fan realidade as predicións, como futuro ministro de Economía. El foxe desta hipótese e recalca que a súa única aspiración "é poder estar á altura do que poida necesitar Feijóo desde o escano do Congreso".

Os máis próximos destacan de Francisco Conde a súa inesgotable capacidade de traballo, a súa minuciosidade e a súa rigorosidade. A iso cómpre unir o seu fondo coñecemento do tecido empresarial galego, froito dunha experiencia na que tivo que abordar situacións difíciles. O político monfortino, que formaba parte do grupo de amigos de Feijóo en Madrid, converteuse nunha peza fundamental do equipo do entón presidente galego, pese a que a súa aterraxe na Xunta viña marcada por retos complicados. Eran tempos de recesión, coas cifras do paro medrando, pero Conde, como sucedeu despois na época da pandemia, non se desalentou e superou obstáculos nunha carreira ascendente que o levou a ser vicepresidente da Xunta. O paulatino crecemento das exportacións supuxo un primeiro sopro de osíxeno, pero tamén se viu impulsado cando a carteira de Economía levaba asociada a de Emprego, ao situar as cifras de paro por debaixo da media española. Soubo tamén manter o sector da automoción, pese á competencia fiscal á baixa do norte de Portugal, e buscou oportunidades para o naval.

Francisco Conde será recordado polo seu especial empeño en sentar as bases para crear un modelo económico competitivo, baseado na dixitalización, a innovación e a sustentabilidade co afán de corrixir o déficit industrial de Galicia e de Lugo. Estas iniciativas fanse visibles dun xeito especial no polígono industrial de Rozas, unha das súas grandes apostas.

Francisco Conde (primeiro pola esquerda, de pé), con outros futbolistas monfortinos. EP

Trátase dun proceso de modernización longo, coa vista posta no horizonte do 2030, e para o seu desenvolvemento será necesario rendabilizar ben os fondos Next Generation. Esta foi, e aínda é como candidato ao Congreso, unha das batallas do ata hai pouco conselleiro de Economía. Unha polémica de ida e volta, na que levou algún golpe, como no caso das industrias electrointensivas, entre elas Alcoa.

Pero o balbordo do debate político non é o espazo onde se sinte cómodo Conde, un home que escapa do ruído. Aínda así, nesta campaña síntese cómodo coa receptividade da xente e abondando, iso si, nun discurso económico propio do seu perfil técnico. Este baño popular na rúa valeulle incluso unha broma do presidente Rueda, que lle chamou "Paco, o desfrutón", dando a entender que estaba descoñecido e lembrando que o viron por primeira vez coa camisa de fóra na súa vida. Este tecnócrata bota man de vontade e amabilidade para afrontar unha maior exposición pública.

Non ía desencamiñado o presidente da Xunta. Francisco Conde caracterízase por ser un home tan aplicado como educado. Fala nun ton de voz baixo, case como un murmurio, pero cunha capacidade comunicativa que convida ao diálogo.

Á súa imaxe de perfecto oficinista súmase a frugalidade. A diferenza doutros candidatos, trata de evitar compromisos á hora da comida. Entre a intensidade da súa axenda e a moderación gastronómica adelgazou vinte quilos desde que chegou á Xunta. A súa anterior vida docente en Madrid resultaba menos axitada.

A chamada de Feijóo sacouno das aulas da universidade San Pablo CEU, onde exerceu a docencia desde 1995 e ocupou cargos como vicedecano da facultade de Económicas, secretario do Instituto de Estudos Europeos ou director da Aula Europea Robert Shuman. Tamén foi director de Relacións Institucionais dese centro universitario.

O desembarco en Galicia supuxo un cambio radical na súa vida. A súa muller, xornalista da Radio Galega en Madrid, e os seus dos fillos quedaron na capital española. Foi a parte máis dura da súa longa etapa de conselleiro. "Foron anos de esforzo compartido coa miña familia, o cal me permitiu involucrarme durante estes anos no proxecto de traballar por Galicia", comenta o propio Conde.

Á volta ás orixes tivo ese lado amargo, pero outro gratificante. "Galicia e Lugo déronme moito e quero devolverlles o que me deron", asegura este monfortino que expresa o namoramento da súa Ribeira Sacra natal sempre que ten oportunidade, en calquera acto ou conversa.

Conde, nun acto académico tras o doutoramento. EP

O ex-conselleiro de Economía é o mediano de tres irmáns. O seu pai, César Conde, foi director de Caixa Galicia en Monforte e propietario dunha autoescola. Neste último negocio Conde tivo o seu primeiro achegamento á docencia. No verán axudáballe aos seus pais a corrixir os test que facían os alumnos que ían sacar o carné de conducir. "Aprendín moito desde o punto de vista das relacións persoais e axudoume a coñecer distintas realidades", lembra o candidato popular.

O regreso a Madrid de Paco Conde, como lle chaman os máis achegados, está cada vez máis preto. Emprende esta viaxe desde o apego a Alberto Núñez Feijóo, o agradecemento aos galegos "e o afán de poder dar respostas e solucións efectivas ás súas demandas nesta nova etapa". O seu é o pragmatismo sen florituras dun escudeiro fiel.