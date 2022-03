O festival de teatro grecolatino volve a Lugo este martes

A Concellería de Educación e Difusión do Coñecemento, en colaboración coa Sociedade Española de Estudos Clásicos, organiza a vixésimo segunda edición do festival xuvenil de teatro grecolatino, que se celebrará este luns en Lugo.

O evento foi creado no ano 2001 co propósito de que as obras de teatro clásico chegaran aos estudantes de Ensino Secundario, e desta volta os números a avalan o éxito do proxecto xa que se agarda que pasen por Lugo arredor de 1749 alumnos de diferentes centros de Galicia e do estado.

Dende o concello amosan a súa satisfacción con esta actividade e dende a concellería de Educación Felipe Rivas quixo salientar que se trata "dunha actividade única", e que dende o organismo "temos a intención de achegar ao estudantado, dunha maneira vívida, textos dramáticos, tráxicos ou cómicos".

Programación

Día 8 de marzo, martes



12:00 Bacantes, de Eurípides, Compañía de teatro Noite Bohemia



17:00 Anfitrión, de Plauto, Compañía de teatro Noite Bohemia

Día 9 de marzo, mércores



12:00 Ifigenia en Áulide, de Eurípides, compañía de teatro El Ruiseñor



17:00 El Persa, de Plauto, compañía de teatro El Ruiseñor