"A Candeloria enche hoteis e non quedan entradas xa"

Arranca este venres o festival da Candeloria e mañá teñen os concertos centrais. ¿Quedan entradas?

Agotáronse xa. Vendemos 3.500 entradas e o festival enche os hoteis de Lugo. O festival ten unha aceptación moi grande.

Os actos de este viernes, en todo caso, son abertos a todo o público.

Si, hoxe empezamos con cantos de taberna no barrio da Ponte, a partir das sete da tarde. Participan seis agrupacións, que irán cantando polos principais establecementos do barrio. E a partir das 21.00 horas haberá na Praza da Soidade un concerto da Duendeneta, que seguro que vai ser un éxito tamén.

E o festival do sábado trae grupos que teñen tirón.

O festival reúne en Lugo varios grupos que son cabeza de cartel en bastantes festivais estatais. Temos a Dakidarría, Jazzwoman, SonDaRúa, Lendakaris Muertos, Soziedad Alcohólica, Boikot, Me Fritos and The Gimme Cheetos. O programa mañá arranca cunha sesión vermú da Duendeneta, as 13.00 horas, e a apertura de portas pola tarde no Pazo de Feiras será ás 17.30. Os concertos sucederanse dende as 18.30 ata as tres da madrugada, cando empeza o último.