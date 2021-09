El Caudal Fest acelera su montaje esquivando las tormentas

El Caudal Fest acelera su montaje a falta de solo un día para los primeros conciertos, que serán mañana y en los que está prevista la actuación de David Prado, Iván Ferreiro y el grupo catalán Love of Lesbian. La apertura de puertas será a las seis de la tarde. Sin embargo, hasta las siete y veinte no comenzará el primer concierto, a cargo de David Prado. Una hora más tarde, a las ocho y veinte, entrará en el escenario Iván Ferreiro y a las diez y media de la noche será el turno de Love of Lesbian.

La organización del festival, cuyo patrocinador principal es el Concello, está pendiente del pronóstico meteorológico, que da lluvias para el viernes.