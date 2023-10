Festa e eivas salvan as diferenzas políticas

Como sucede entre irmáns ben avidos, a festa e os momentos complicados unen aínda máis, quizais por iso a tradicional renovación de irmandade das cidades de Lugo e Ferrol que se produce cada San Froilán dende hai 23 anos volveu ser unha exhibición de cordialidade. E iso que este ano non había concordancia política, xa que os ferroláns devolvéronlle a alcaldía en maio ao popular José Manuel Rey Varela. O seu antecesor, o socialista Ángel Mato, asistiu esta vez como voceiro do primeiro grupo da oposición.

O acto desenvolveuse como sempre no salón de plenos do consistorio lucense, con representantes de todos os grupos municipais de Lugo e a habitual ausencia do BNG e de Ferrol en Común pola cidade naval. Seguírono tamén un grupo de xubilados ferroláns que viaxaron a Lugo, como cada ano, convidados polo seu Concello.

A historia de amizade entre os dous pobos e as eivas e os retos que teñen, moitos compartidos, centraron os discursos dos mandatarios. "Que importantes son as comunicacións", comezou a rexedora lucense, Lara Méndez. "Se non fora polo ferrocarril, que incrementou a relación que había entre as cidades xa dende 1906, igual ese vínculo non o había e Ferrol non tiña un Día de Ferrol no San Froilán", sinalou.

A mellora das comunicacións, das físicas e das dixitais —nas que hai que facer un esforzo por incluír tamén as persoas maiores, afirmou Méndez— segue a ser unha reivindicación máis dun século despois, sinalou a alcaldesa. Méndez lembrou a oportunidade que existe este ano para que a liña Ferrol-A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense sexa incluída no Corredor Atlántico, o que melloraría a súa posición para acceder a financiamento da Unión Europeo e ser modernizado.

Coincidiu nesa necesidade Rey Varela. Sinalou que Lugo e Ferrol precisan "trazados e velocidades ferroviarias do século XXI", e non só para o desprazamento de persoas, senón tamén de mercadorías, porque Lugo e Ferrol son dous pobos traballadores, dixo. "Non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco imos conformarnos con ser menos", sentenciou. Por iso pediu que máis pronto que tarde as estacións intermodais de ambas cidades pasen "de proxectos a realidades".

Méndez e Rey tamén puxeron o foco noutra das reclamacións habituais de todos os alcaldes, máis financiamento do Estado e da autonomía aos concellos. As administracións locais son as primeiras ás que piden axuda os cidadáns e prestan servizos practicamente en todos os ámbitos, sinalou o rexedor ferrolán. A súa homóloga lucense lembrou o papel que xogaron os concellos na pandemia, primeiro no eido da seguridade e despois na reactivación económica.

Méndez e Rey son veteráns xa na xestión municipal e quizais por iso e porque era día de festa deixaron ver ata afinidade. Os membros do goberno ferrolán foron recibidos tamén con agarimo pola maioría dos seus compañeiros de siglas na corporación lucense, coa súa voceira, Elena Candia, á cabeza.

Agasallos institucionais: Sargadelos, un cadro e libros

Rey entregoulle a Méndez unha escultura de Sargadelos que o Concello ferrolá dá ás madriñas e padriños das rondallas das Pepitas, "unha festa moi especial, onde agora as mulleres tamén lle cantan aos homes", dixo. Tamén obsequiou a Lugo cun libro sobre o modernismo de Ferrol —"non temos unha muralla romana, que é inigualable, pero temos outras cousas"— e a cada edil un prato de cerámica dedicado á lusa Vila do Conde. "Sei que para ti é importante", díxolle como presidenta do Eixo Atlántico.

A cidade de Lugo obsequiou á de Ferrol un cadro do último certame de pintura rápida que convocou o Concello. É unha pintura da casa consistorial, que cumpre 450 anos, e da Praza Maior realizada por Piedad Santamaría, que recibiu un accésit. Méndez explicoulle a Rey Varela que o Concello solicitou financiamento para rehabilitar o edificio, que é Ben de Interese Cultural.

O alcalde de Ferrol e o resto de edís e de veciños asistentes ao acto tamén levaron un exemplar da edición deste ano do 'San Froilán dos Devanceiros'. É un libro de Fernando Arribas sobre os espectáculos pirotécnicos das patronais de Lugo.