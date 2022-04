La Festa da Carballeira recobra el pulso

Las tradiciones están para cumplirlas. Y el último miércoles antes de las vacaciones de Semana Santa en Lugo toca celebrar la Festa da Carballeira. Esta fue la intención de los cientos de jóvenes que durante todo el miércoles se dieron cita en una nueva edición de este acontecimiento social que reúne a la comunidad universitaria lucense y que tras unos años de capa caída y pandemia retomó la imagen de las grandes ocasiones.

Los primeros participantes en poner punto final a la habitual calma llegaron al mediodía y tomaron sus respectivas posiciones ante la pole position etílica que se les venía encima.

Fernando Alonso

"No me esperaba una fiesta así. Soy de A Coruña y estoy flipando. Pensé que sería menos, pero es una barbaridad"

Uno de ellos, Fernando Alonso, no el asturiano, sino alumno de ADE, aseguraba que "no me esperaba nada así en Lugo. Soy de A Coruña y estoy flipando. Pensé que sería algo más pequeño. Es una barbaridad". Su compañero David, sin apellido declarado, parecía balbucear algo similar.

Con la llegada de la tarde la fiesta despegó definitivamente. Los altavoces que atronaron a los vecinos con las letras de Bad Gyal y Paulo Londra dieron rienda suelta a la desinhibición. Las pandillas de las diferentes facultades eran fácilmente identificables gracias a las camisetas y sudaderas personalizadas.

Andrea Robledo

"No es la primera vez que bajo a la fiesta, pero espero que sea la última, que quiero graduarme este año"

Precisamente, a una de ellas pertenecía Andrea Robledo, estudiante de cuarto de Ingeniería Forestal y que cumplió con su horario lectivo antes de dejarse caer por Sodoma y Gomorra. "Espero que esta sea la última vez que baje a la fiesta. Quiero graduarme", sonreía, al tiempo que prometía que no se perdería las prácticas del día siguiente. Las apuestas siguen abiertas.

SIN INCIDENTES. La jornada transcurría sin incidentes, aunque la acumulación de basura era evidente en este macrobotellón.

"Hay muchas ganas de fiesta", cuenta, mientras admite que nunca tuvo quejas "directas de los vecinos" por el ruido y la falta de escrúpulos de algunos, que orinaron incluso dentro de portales, en ausencia de la Policía Local.

Candela Estremeiro

"Hay un ambiente muy bueno, aunque sí que es verdad que hay algunos que ya van demasiado borrachos"

En el otro extremo de la arboleda se ubicó Candela Estremeiro, futura graduada en Educación Infantil, que vio un "muy buen ambiente, aunque es verdad que alguna gente ya va muy borracha". Eran poco más de las siete de la tarde de una fiesta que continuaría en los pubs del centro.

Lo que quedó demostrado este miércoles fue que la única graduación que se vio en Fingoi fue alcohólica.