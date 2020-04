Las ferreterías, un sector al ralentí que depende de otros

Las ferreterías son un buen ejemplo de cómo repercute el parón de la actividad económica de los sectores considerados no esenciales en otras empresas que, aun pudiendo abrir con ciertas restricciones, ven muy condicionada su capacidad de negocio e incluso su viabilidad futura.

“O que estamos a notar é a falta das compras por parte das empresas porque se elas non traballan nós non vendemos”, explica Roberto Corbeira, el gerente de Ferretería do Barrio, un establecimiento situado en la plaza de abastos que, como todos los del sector, cerró sus puertas cuando se declaró el estado de alarma y abrió nuevamente cuando se suavizaron los requisitos del decreto. “A hostalería está pechada e as ferreterías traballamos moito con ese sector”, añade este empresario.

Las ventas a los particulares ahora “van algo mellor, pero ao principio foi un auténtico desastre”, comenta Corbeira. “Moita xente pensaba que non estabamos abertos, pero o feito de estar na praza de abastos facilítanos as vendas telefónicas”, afirma.

La principal demanda entre los particulares es la relativa a artículos para hacer pequeños arreglos y mejoras en los hogares. “Estase vendendo moita pintura. Notouse un repunte porque a xente aproveita para facer cousas que comen tempo, e agora téñeno”.

Aunque las ferreterías gallegas pueden abrir, según se recoge en el DOG, en otras comunidades autónomas no pueden hacerlo, lo que supone un problema en relación al servicio de los proveedores. “Cando abrín, quen estaba na atención telefónica para xestión de facturas e cousas así sorprendíase. Respostábanme: pero como que en Galicia podedes abrir?”.

Corbeira consultó en la Subdelegación del Gobierno Civil si solo podía trabajar para profesionales y le respondieron que “podía traballar de xeito normal, incluso facendo o reparto habitual, sempre gardando as distancias de seguridade obrigatorias e coas proteccións necesarias. Por eso puxen unha mampara no mostrador”.

→ Sin ventas para los gastos

Arturo Rodríguez es el gerente de Ferretería Elías, ubicada en la Avenida da Coruña. “Nós estamos atendendo principalmente aos profesionais, pero non chega para cubrir gastos”, explica este empresario. La preocupación por la situación actual y la incertidumbre de cara al futuro es común en este sector. “É case seguro que haberá unha baixada das vendas moi importante en todos os sectores. A ver se chegamos a algo semellante á normalidade”, comenta.

Mientras tanto, en esta ferretería todavía no han abierto al público —sí ofrecen servicio telefónico para urgencias de primera necesidad— y han optado por reestructurar el negocio, con modificaciones interiores sobre todo en la zona de atención al cliente, para así poder abrir de nuevo con todas las medidas de seguridad.

Ferretería Elías cumplirá 40 años desde su apertura en noviembre. El bajo donde desarrolla su actividad es de su propiedad, una ventaja frente a aquellos negocios que tienen que pagar alquileres. “Durante o peche pérdese unha cantidade de ingresos importantes, pero mantemos a esperanza de que esto mellore e poidamos seguir adiante”, indica Rodríguez, quen considera que, no seu caso, a posible recuperación dos sectores da construción e a hostalería será “positiva”. Añade que al ser un negocio de barrio, si la economía de los particulares se resiente su negocio también se verá afectado. “E nos primeiros meses haberá que ver como reacciona o público”, añade.

→ “Pintura y cuatro cosas”

“Hay poca gente en la calle y las ventas son muy escasas”, indica Hugo Nodal desde la ferretería HMV, situada en la Avenida de Madrid y con 32 años de experiencia en el sector.

Los clientes estos días compran “pintura y cuatro cosas más para entretenerse en casa durante el confinamiento”, comentan en este establecimiento. Calculan en un 25% las ventas que se registran actualmente en relación a las que había antes de la crisis sanitaria.

En la primera semana del estado de alarma solo atendían peticiones para urgencias y arreglos de primera necesidad y, si bien ahora vuelven a trabajar tanto con empresas como con particulares: “La actividad es muy poca”.

Nodal cree que se avecina un futuro “muy crudo”, y más “con el auge de la venta on line”.

Estos tres empresarios coinciden en destacar la importancia del comercio de proximidad para que la sociedad salga airosa de la crisis. Afirman que internet no debería estar reñido con las compras en los negocios familiares lucenses y son partidarios de reavivar una economía circular que contribuya a mejorar tanto las economías domésticas como las de las empresas locales