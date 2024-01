Ferreiro sospecha que hay empresas beneficiándose de las ayudas para festejos

La concejala de Cultura, Maite Ferreiro, quiso salir este jueves al paso de la polémica generada por el cambio de condiciones para la concesión de ayudas a las comisiones de fiestas de los barrios y parroquias de Lugo, después de que el PP asegurase que solo se iba a subvencionar a grupos de gaitas, magos o corales.

Maite Ferreiro aclaró que el cambio en el procedimiento se produce puesto que el Ayuntamiento tiene la sospecha de la existencia de organizaciones de espectáculos que se lucran de dinero público a cuenta de estas contrataciones.

Ferreiro dejó claro que "son sospeitas, xa que de telo claro acudiriamos a outras instancias para pórlle solución". Del mismo modo, mostró su preocupación con la respuesta del PP debido a que "non pode seguir apoiando un modelo no que se sospeita que hai aproveitamento intencionado de cartos públicos".

A este respecto, la concejala quiso aclarar que no se trata de ayudas, sino que "o Concello de Lugo paga a actuación directa dun grupo ou actividade contribuíndo á celebración da festa nos lugares do termo municipal que o soliciten".

El gobierno municipal, explicó Maite Ferreiro, tiene que velar por la utilización del dinero público y potenciar la existencia de festejos en el término municipal, y "para iso debe existir unha interlocución directa entre as asociacións e o Concello para evitar este tipo de prácticas irregulares e optimizar e mellorar a colaboración", explicó respecto a la obligación que se establece ahora de que las comisiones de fiestas mantengan una entrevista con la concejalía para obtener su subvención.

Por último, la representante del BNG también se refirió a la acusación por parte del PP de que solo se iban a contratar gaiteiros, coros y magos para la sesión vermú: "Dende o goberno promociónase a inclusión de todo tipo de músicas e actividades nas festas de barrios e parroquias, tal e como se pode comprobar esta fin de semana nas festas da parroquia de Pedreda, onde se comenza a investir a partida de 20.000 euros destinada polo Concello de Lugo a colaborar na mellora de festexos no termo municipal", remató.

En esta parroquia de Pedreda se ha contratado para el fin de semana al dúo Estrella.

800.000 euros en duda. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron al grupo municipal popular. "Primeiro negan cambio de criterios e agora din que o fixeron porque sospeitan de irregularidades», replicó el PP, quien se preguntó si las irregularidades que el BNG dice que ha detectado se refieren "a empresas das habituais que contrata a área de Cultura, coma os pagos realizados en catro anos a Nalgures. Esta firma, cunha relación familiar directa cunha persoa que foi un cargo do BNG, ingresou en caixa case 800.000 euros en catro anos".

El grupo liderado por Elena Candia profundizó en esta acusación contra la aludida empresa al afirmar que "a última operación que se fixo con esta firma foi a de contratala in extremis para a montaxe dun escenario do San Froilán deixando fóra a outros licitadores lucenses".

En este punto, el grupo popular considera "insultante" que el BNG tomara una decisión "autoritaria e sectaria" para limitar las contrataciones para las fiestas patronales de las parroquias y barrios de Lugo "poñendo en cuestión os 350 euros que reciben os dúos".

Para concluir, el PPdeG opina que "a xestión do diñeiro público é responsabilidade do goberno local" e instan a que aborden esta situación "con transparencia e equidade".

Hay que recordar que toda esta polémica se circunscribe a un programa dotado con 20.000 euros en total, que son los que se destinan a las contrataciones para las fiestas parroquiales y de barrios.