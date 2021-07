Maite Ferreiro asegura que el MIHL gana visitantes

La edil de cultura, Maite Ferreiro, salió este viernes al paso de las críticas del PP sobre la situación de los equipos tecnológicos de los museos y la promoción de la ciudad, y defendió que el MIHL está ganando actividad y que hay equipos que se mantienen apagados por seguridad debido al covid.

Ferreiro dijo que "as distintas actividades realizadas no MIHL durante o primeiro semestre do 2021 achegaron ás instalacións a 3.975 persoas, 1.682 máis que no mesmo período do ano 2019".

Añadió que en junio de este año se contabilizó el paso de 1.721 personas, cuadruplicando los 419 registrados en 2019. Aunque el año comenzó con un número bajo de visitas, a partir de marzo, con la relajación de las restricciones sanitarias, hubo ya un incremento importante de usuarios, dijo.

La edil defendió el modelo que sigue su departamento en el MIHL y defendió que ese museo está teniendo éxito y que ello se debe "á gran cantidade de actividades que organizamos durante todo o ano, nas que se poden ver distintas mostras de todos os estilos e formas de expresión cultural".

Como ya había hecho un día antes al asegurar que se está preparando un plan para subsanar fallos del edificio, Ferreiro insistió este viernes en que "traballamos para garantir o bo funcionamento das instalacións, e estamos a preparar unha actuación integral no edificio que solucione os problemas que se veñen arrastrando nos últimos anos".

Pero a la vez reiteró que hay equipos, como pantallas táctiles y superficies que requieren interacción, que están apagados por prevención.