Fernando Blanco pide al CGPJ que "faga o seu traballo" en el expediente a De Lara

El ex conselleiro de Innovación e Industria Fernando Blanco reclama al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "faga o seu traballo e tome a decisión máis justa", en referencia, aunque sin citarlo, al expediente abierto a la jueza Pilar de Lara por supuestos retrasos indebidos .

En una entrevista a RNE en su circuito gallego, días después de que la Audiencia de Lugo comunicase el archivo de la causa contra él, Fernando Blanco admitió que, con el paso de los días, la "rabia" que manifestó sentir tras el sobreseimiento ha sido sustituida por la "satisfacción" y sugiere que, en su opinión, "as actuacións poideron ser rematadas fai seis anos" porque "os informes, as probas eran as mesmas".

El exconselleiro, que permaneció imputado más de siete años, insiste en reclamar a la Justicia mecanismos para "correxir actuacións que non son correctas", al igual que en otras profesiones.

Preguntado directamente sobre el expediente a Pilar de Lara por la demora en las actuaciones, Fernando Blanco aseguró no ser muy optimista, recordando que "hai pouco o poder xudicial abríu un expediente en Lugo tamén e a resposta foi a que foi", en alusión al caso de la jueza del tarot.