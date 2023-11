O catedrático de Historia Contemporánea na USC Lourenzo Fernández Prieto traballa sobre dúas liñas básicas: sociedades rurais e o século XX. Foi profesor invitado nas universidades de Londres, Cork, Cuny de New York e Princeton en New Jersey.

O tema dos Encontros en El Progreso serán os conflitos en Ucraína e Israel en relación con outros históricos. Hai paralelismos?

Hai dúas formas de velo. A teoría da historia xenética di que os problemas veñen de antes, que o Nakba e Balfour están detrás do que acontece hoxe en Palestina.

Refírese ao acontecido nos últimos cen anos?

Si. Eu prefiro pensar historicamente o presente para entendelo, que non todo vén arrastrado polo pasado, que hai unha capacidade humana de romper co pasado.

Centrémonos en Ucraína e Israel.

Os dous conflitos teñen un pasado enorme, pero non definen o presente. Tras a primeira guerra mundial, desaparecen os imperios europeos e créanse Ucraína e Palestina.

Fálenos da primeira.

Ucraína durou pouco porque, tras a Revolución Rusa, foi unha república soviética, aínda que non perdeu a identidade. Ucraína está no pasado como independente e pode estalo no presente.

Imos con Palestina.

No fondo todo procede da culpa moral e a mala conciencia no tema do Holocausto. Hoxe todos en Europa teñen a conciencia de ser responsable.

O pasado dos xudeus converteu Israel nun destino inevitable?

Non, o pasado xa é pasado. O abuso do pasado como lexitimación provoca malas conciencias. O chanceler alemán actual nada ten que ver co que fixeron os seus avós. Hai que seguir coa solución dos dous estados que case se conseguiu. Non se fixo posible porque asasinaron a Isaac Rabin e anularon a Simon Peres. Iso é presente. A historia permite distinguir pasado de presente.

Podemos atopar a solución no pasado?

A historia amosa solucións que se poden reaproveitar para buscar a lexitimación. Dise que España é o Estado máis antigo porque o crearon os Reis Catolicos. É mentira. Non había estados ata as revolucións liberais, pero repítese porque dá seguridade. Rusia fala de que naceu en Ucraína, porque era Rus, onde naceu. No pasado hai un saber. Os alemáns prohiben os elementos nazis, teñen claro que nin auga aos nazis. Iso non resolverá o problema. Como di Umberto Eco, o fascismo é eterno, non volverá con cruces gamadas.

Imos ao presente en España. O debate é a amnistía política.

A amnistía é un camiño para solucionar problemas, sempre que non sexa inconstitucional, contra o marco que nos rexe. En 1987 os nacionalistas lograron 1,5 millones de votos e hoxe seguen quitándoos. Moitos na dereita e na esquerda aceptan a pluralidade ideolóxica, pero non a nacional.

Hai un artigo recente seu no que enumera amnistías políticas concedidas no século XX, como as da Revolución de Asturias, a do golpe de Sanjurjo,... A ultima grande amnistía é a de 1977.

A amnistía é un elemento central na oposición á ditadura. A amnistía é o fundamento das democracias. O último Goberno que queda da ditadura, morto Franco, pacta coa oposición a amnistía porque iso é a garantía de que vai haber eleccións libres no 1977. Non foron libres de todo porque había partidos ilegalizados e os alcaldes eran elixidos polo réxime franquista, pero a oposición admitiu iso como garantía de que habería eleccións libres.

Ninguén parece lembrar esa amnistía, que foi ampla e decisiva.

Funda a democracia española. A amnistía foi o primeiro paso para a Constitución; por iso non aparece na Constitución, porque é anterior. Fraga dixo: "Nós tamén fomos amnistiados", cando Beiras lle reprochou o seu pasado.

Vostede pertence a un grupo de historiadores españois que trata de explicalo dende hai vinte anos.

Houbo unha xeración que interpretou a amnistía como lei de punto final. Era novidoso.

O acoso ás sedes socialistas pode interpretarse coma un regreso ás rúas da ultradereita?

A oposición democrática foi inxenua porque non tiña conciencia da importancia do fascismo. O PCE tivo que construír unha nova conciencia para chegar á transicion. Houbo de aceptar que o franquismo non era fascismo; pero tiña as mesmas leis que en Italia, onde era fascismo. Asumimos inxenuamente elementos do pasado. Protestar nunha sede non pasa nada, están no seu dereito. Pero levan a bandeira coa cruz de San Andrés, cada vez máis grande. Non visten de azul, van de verde. Eliminaron a linguaxe e as bandeiras co aguilucho, pero son os mesmos. Moitos foron candidatos de partidos de extrema dereita.

Paul Preston fará unha análise sobre as contendas desde o pasado cara ao presente

O prestixioso historiador Paul Preston participará na nova sesión de Encontros en El Progreso xunto a Lourenzo Fernández Prieto. O reputado hispanista, que intervirá por videoconferencia, fará unha análise sobre as contendas que houbo no pasado en relación coas que se están producindo en lugares como Ucraína ou Israel.

Preston (Liverpool, 1946) é un destacado historiador británico coñecido polas súas contribucións no campo da historia contemporánea de España, en particular polas súas investigacións sobre a Guerra Civil e o réxime franquista.

A maiores do seu traballo sobre a Guerra Civil, Paul Preston investigou e escribiu sobre a ditadura de Franco. As súas obras lanzaron luz sobre a natureza autoritaria do réxime franquista e os seus impactos a longo prazo na sociedade española.

A presenza de Paul Preston en Encontros en El Progreso xorde dunha reportaxe publicada no diario, onde se relataba cómo o británico John Price viaxara a Lugo para coñecer os lugares do seu avó Pepe Fernández, fusilado na Guerra Civil.