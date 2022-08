El Concello ultima los informes que remitirá a la CHMS para tratar de rebatir el emitido por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, que veta las piscinas flotantes proyectadas en el río Miño, aguas arriba de A Tolda, porque considera que dañan mejillones de especies vulnerables. Además, cree que no garantizan la seguridad de los bañistas.

El gobierno local insiste en que en la zona donde se proponen las piscinas hay caudal suficiente (el viernes pasado el calado oscilaba entre 1,2 y 2,5 metros en el más profundo). Asegura, además, que la estructura no daña la colonia de mejillones porque los amarres se prevén en tierra, no en el lecho del río, y que la corriente que hay no supone un riesgo ni siquiera en la situación más desfavorable, con una riada repentina.

El concejal de medio ambiente, Miguel Fernández, afirmó este martes que el Concello volverá a presentar estas "evidencias técnicas" a la CHMS, dentro del plazo de alegaciones que ha abierto, como lleva haciendo -recalcó- desde que en 2017 empezó a tramitar este proyecto.

La CHMS llegó a autorizarlo, aunque condicionado al cumplimiento de los requerimientos medioambientales de la Xunta. Esta advirtió en 2018 de la necesidad de evaluar la existencia de especies vulnerables y sostiene que los datos resultantes de los muestreos hacen inviable la plataforma de baño. El gobierno local discrepa y pide a la Xunta que abandone "intereses partidistas" y sea "receptiva" al "clamor social" que existe para que Lugo tenga zona de baño pública.