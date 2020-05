Feriantes con el agua al cuello por la suspensión de eventos

Dice el acervo popular que cada uno habla de la feria según le va en ella. Pero en esta situación inédita por la que se está atravesando todos los que se dedican al comercio ambulante o a las atracciones coinciden en dar por perdido el año.

El gerente de Forno de Lugo, Héctor Pérez, aseguraba este jueves que este sector está "con el agua al cuello" y que además es "el gran olvidado" por las administraciones públicas, porque, aunque ha llamado a diversas puertas, no le han dado "ninguna solución".

Héctor Pérez, que suele estar presente con sus puestos, sobre todo de empanadas, en las principales ferias gastronómicas o temáticas, mercados medievales y fiestas patronales que se celebran a lo largo de toda España, solo ha podido acudir a 9 de los 35 eventos en los que había participado a estas alturas del año en 2019, lo que se ha traducido en una facturación siete veces menor.

Pudo asistir antes de la declaración del estado de alarma al mercado medieval de Córdoba, las Bodas de Isabel Segura en Teruel o la Festa da Arribada en Baiona (Pontevedra), entre otras, aunque estas son, según precisa, de las "más flojas" en facturación para su sociedad.

Este empresario lucense advierte de que los ingresos se desploman, mientras que "llegan letras y seguros" que dice que "no tiene con qué hacerles frente".

En estos dos meses y medio de estado de alarma ya ha perdido 26 celebraciones "muy importantes", como las Fallas de Valencia, la feria medieval de Ibiza o cinco solo en Semana Santa en Valencia, Bilbao, Murcia y Monforte de Lemos, entre otras.

Héctor Pérez, que suele contratar a unos 25 trabajadores a lo largo del año y que mueve una flota de seis furgonetas y dos camiones, se lamenta de que los ayuntamientos "solo se están ocupando de la hostelería y el comercio, y no del comercio ambulante, que también da de comer a miles de familias en Galicia".

"Véxoo moi negro", asegura este Héctor Pérez. Ya he perdido 26 fiestas muy importantes, por lo que la facturación es siete veces menor que el año pasado

HASTA AGOSTO. Las previsiones no son mucho más halagüeñas. "Ojalá empecemos en agosto, siendo optimistas, pero ya han sido suspendidas casi todas las fiestas patronales", afirma. De entrada ya sabe que no podrá acudir a los Sanfermines de Pamplona, ni al Arde Lucus, ni al San Roque de Betanzos, ni al mercado de Portonovo, en el que durante los tres meses del verano instalaba un puesto en el paseo marítimo, en el que daba trabajo a seis personas.

Los mercadillos municipales, que ya están abiertos, no son una alternativa para su empresa, debido a la reducción de su aforo y a que Héctor Pérez considera que no sería lógico que acudiese cuando hay otros puestos que llevan haciéndolo durante años.

SIN AYUDAS. Adriano dos Anjos es un feriante que reside en Guitiriz. En su caso el estado de alarma le sorprendió cuando aún no se había dado de alta para esta campaña. Recorre con su atracción, una pista infantil de coches, casi una veintena de fiestas en la provincia de Lugo entre finales de marzo y octubre. Como todavía no había empezado a cotizar no se pudo acoger a la ayuda extraordinaria por cese de actividad concedida a los autónomos.

"Son como unha formiga, traballo seis meses para ter con que vivir os outros seis", afirma este vecino de Guitiriz, que se lamenta porque está «na casa parado», a la espera de que las autoridades les "deixen saír".

Durante el estado de alarma no ha podido instalar su atracción en las fiestas de As Gándaras, San Lázaro, Augasmestas, Meicende, Acea de Olga y A Piringalla. Y tampoco lo podrá hacer en la segunda semana de junio en las patronales de Burela, que fueron suspendidas. La siguiente cita ya sería el San Antonio, en el barrio de Abella, a mediados del mes que viene. Ya ha perdido casi la mitad de a las que suele asistir cada año.

Adriano dos Anjos, que suele contratar a un trabajador para este semestre, no las tiene consigo sobre cómo se presenta el verano, que es la temporada más fuerte para el sector porque Galicia se solía llenar de fiestas.