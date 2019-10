Se nota que la gente tiene ganas de fiesta porque, este jueves, a última hora de la tarde, ya había padres con sus niños en las atracciones infantiles, público paseando y ojeando los artículos de los puestos de venta y otros más degustando los primeros cucuruchos de churros y castañas.

Había gente, pero no demasiada aún. Aunque las barracas estaban ya a punto para recibir a sus clientes, algunos puestos todavía estaban en proceso de montaje como los de artesanía más próximos a las casetas del pulpo o los situados en las Costas do Parque a cuyo frente están vendedores africanos con sus bolsos, cinturones, camisetas o complementos. Este jueves, no había manteros en esta zona lo que no quiere decir que no los haya el fin de semana ya que, en ediciones pasadas, venían solo los días grandes del San Froilán.

El puesto de ventas más novedoso es el de las plantas de aire, que crecen sin tierra en alambres y trozos de madera

Por lo demás, pocas son las novedades de este año en el ferial. La barraca más espectacular, por las subidas y bajadas vertiginosas que entraña al montar en ella, es The Limit, en la explanada del Pabellón dos Deportes. En el resto del ferial, no faltan las más tradicionales: el Rodeo Show, el Ratón Vacilón, el Saltamontes, el Grand Prix o el Tren Popof. Quizá una de las barracas que arrastre a más público sea La Patrulla Canina, con los perros de la famosa serie, a 3 euros el viaje.

Los coches eléctricos, los caballitos, la cama elástica y la gran variedad de tómbolas completan las atracciones del ferial. Entre las barracas de juego, hay una gran variedad de precios. Por ejemplo, el cartón del Bingo está a 1 euro. Cuantos más se compren, más barato sale. Así, diez cartones salen a 5 euros. La Tómbola del Jamón vende diez boletos a 2 euros y la de pinchar globos con dardos cobra los cinco intentos a 2 euros.

En el ferial, también hay espacio para degustar ciertos productos -aparte del pulpo- que no fallan ningún año. Ese es el caso de las castañas. Un cucurucho -con catorce- sale por 2 euros. Las asa Antonio Pereira Montes, un ourensano que vino al San Froilán provisto de 300 kilos. "Aquí,a Lugo, vine toda la vida -y ya tengo 49 años- y ya venían mis padres. Debemos llevar más de 60 años aquí. Es la fiesta de Galicia donde más castaña se vende", cuenta.

En la churrería Galiano-Don Pepe también se preparan para el fin de semana. "Quizá gastemos, en los once días que nos dejan estar, unos 3.000 kilos de harina", comenta José Vázquez, que vende la docena de churros a 4 euros, un poco más que el año pasado. "Los subimos a principios de año, pero son más grandes", explica.

Bolsos y bisutería acaparan los puestos de venta con dos excepciones: uno, de sábanas, y otro, con las llamadas plantas de aire. "Son plantas tailandesas que se cultivan sin tierra y se alimentan solo de la humedad ambiental. Las más baratas salen a 8 euros y las más caras superan los 30. Se plantan en trozos de madera, cables o alambres", aclara el vendedor.